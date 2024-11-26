26 ноября 2024

В ГД внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплат за больничный

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Россиян хотят освободить от НДФЛ пособий по временной нетрудоспособности Фото:

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Александр Ремезков предложили Госдуме законопроект, освобождающий пособия по временной нетрудоспособности от НДФЛ. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Общая сумма пособий по временной нетрудоспособности, которая была выплачена только в 2023 году, достигает 600 млрд рублей, и с этих денег гражданам пришлось выплатить подоходный налог. Чтобы устранить существующее противоречие, депутаты СРЗП предлагают внести в Налоговый кодекс изменения, которые освободят от НДФЛ пособия по временной нетрудоспособности», — сказал Миронов, его слова приводит пресс-служба. Информацию передает ТАСС.

Законопроект, о котором идет речь, предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс РФ для освобождения от налогообложения пособий по временной нетрудоспособности. В пояснительной записке указывается, что такие пособия не являются доходом, а представляют собой компенсацию за утрату трудоспособности из-за заболеваний или других обстоятельств.

12 ноября Госдума одобрила ряд законопроектов. Согласно этим новым законам, вводится запрет на пропаганду чайлдфри-культуры, предусматривается освобождение от обязательной уплаты налога на доходы физических лиц при реализации земельных участков, а также запрещается усыновление российских детей гражданами из стран, где законодательно разрешена смена пола. Подробности о данных и других принятых законах доступны в материале URA.RU.

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Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Александр Ремезков предложили Госдуме законопроект, освобождающий пособия по временной нетрудоспособности от НДФЛ. Об этом сообщает пресс-служба партии. «Общая сумма пособий по временной нетрудоспособности, которая была выплачена только в 2023 году, достигает 600 млрд рублей, и с этих денег гражданам пришлось выплатить подоходный налог. Чтобы устранить существующее противоречие, депутаты СРЗП предлагают внести в Налоговый кодекс изменения, которые освободят от НДФЛ пособия по временной нетрудоспособности», — сказал Миронов, его слова приводит пресс-служба. Информацию передает ТАСС. Законопроект, о котором идет речь, предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс РФ для освобождения от налогообложения пособий по временной нетрудоспособности. В пояснительной записке указывается, что такие пособия не являются доходом, а представляют собой компенсацию за утрату трудоспособности из-за заболеваний или других обстоятельств. 12 ноября Госдума одобрила ряд законопроектов. Согласно этим новым законам, вводится запрет на пропаганду чайлдфри-культуры, предусматривается освобождение от обязательной уплаты налога на доходы физических лиц при реализации земельных участков, а также запрещается усыновление российских детей гражданами из стран, где законодательно разрешена смена пола. Подробности о данных и других принятых законах доступны в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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