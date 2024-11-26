Сырский пригрозил России новым контрнаступлением: главное об СВО на 26 ноября

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о планах начать контрнаступательные действия на фронтовых линиях, сообщил военный блогер Кирилл Сазонов. Подробности стратегии командования не были раскрыты. Также Парламентская ассамблея НАТО порекомендовала своим членам предоставить Украине ракеты Tomahawk, сообщает издание «Зеркало недели». Они имеют дальность действия до 2,5 тысяч километров. Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Сырский пригрозил России новым контрнаступлением
Сырский объявил о планах ВСУ на проведение контрнаступательных действий на фронтовых линиях, сообщил военный блогер Кирилл Сазонов, участвовавший во встрече с главкомом. Однако Сырский не стал раскрывать детали стратегии командования украинской армии. По его словам, обстановка в районах Покровска и Курахово остается наиболее острой.
НАТО хочет передать Украине ракеты Tomahawk
Парламентская ассамблея НАТО порекомендовала своим членам предоставить украинской армии американские ракеты Tomahawk, сообщает «Зеркало недели»со ссылкой на анонимного народного депутата Верховной Рады. Там добавили, что эти ракеты обладают дальностью полета, превышающей показатели ATACMS более чем на 2000 километров.
ВСУ дважды атаковали Новую Каховку
Украинские военные 26 ноября подвергли обстрелу автобус с гражданскими лицами в городе Новая Каховка Херсонской области. После прибытия экстренных служб на место происшествия, Киев осуществил повторную атаку на ту же локацию с использованием дронов, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.
В результате первой атаки погибли четыре человека, еще 17 получили ранения. В ходе повторного обстрела были повреждены два автомобиля, жертв среди людей нет.
Минобороны провело ротацию командующих группировками войск
Министерство обороны РФ осуществило изменения в командовании военными группировками. В ходе процедуры ротации командного состава генерал-лейтенант Андрей Иванаев, ранее занимавший должность первого заместителя командующего Восточным военным округом, теперь будет командовать группировкой «Восток», сообщает РБК.
Также генерал-лейтенант Александр Санчик, который исполнял обязанности командующего войсками Восточного военного округа, перешел на должность командующего в группировке «Юг». Генерал Лапин возглавил группировку «Север». Генерал-полковник Геннадий Анашкин, прежде управлявший группировкой «Юг», был назначен ректором Академии имени Фрунзе.
ВСУ за день восемь раз пытались атаковать Энергодар и окрестности ЗАЭС
В течение 26 ноября украинские ВС пять раз производили артиллерийские обстрелы Энергодара и прилегающих территорий возле Запорожской АЭС. Также были сбиты три украинских беспилотника в этом же районе, рассказал ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ.
В Минобороны пообещали отомстить ВСУ за атаки в Курской области
Минобороны РФ объявило о планах принять меры в ответ на обстрелы, осуществленные ВСУ по территории Курской области. В течение последних трех дней ВСУ дважды использовали дальнобойные ракеты ATACMS производства США для атак на объекты в указанном регионе.
Нарышкин заявил, что Россия отвергает замораживание украинского конфликта
Россия категорически отклоняет идею о заморозке конфликта на территории Украины, сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что такой сценарий не отвечает целям достижения стабильного мира. По словам Нарышкина, устойчивый мир должен быть обеспечен не только для граждан России, но и для всей Европы.
Гаубица Д-30 уничтожила живую силу ВСУ
В районе границы Курской области артиллеристы мотострелковой бригады, входящей в состав оперативной группировки «Север», успешно выполнили боевые задачи по уничтожению артиллерийских и минометных подразделений, а также живой силы ВСУ. Кадры атаки с применением гаубицы Д-30 публикует «Пятый канал».
От момента обнаружения цели до выполнения артиллерийского выстрела военные затрачивают не более двух минут. После этого разведывательные группы проводят корректировку огня, что позволяет максимально эффективно поражать вражеские позиции.
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