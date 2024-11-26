26 ноября 2024

В посольстве РФ предупредили о последствиях санкций Британии

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва , британия, посольство великобритании, британский флаг
Антироссийские санкции могут отразиться на экономике Великобритании Фото:

Санкции Великобритании против российских страховых компаний и нефтяных танкеров могут привести к повышению цен на сырье и ухудшению экономической ситуации для британских граждан. Об этом заявило посольство РФ в Лондоне.

«Следствием планомерно создаваемых британскими властями и их союзниками по „семерке“ и НАТО логистических проблем для международной морской торговли, в первую очередь, станет рост цен на сырье в мире. В этом случае результаты вполне могут ощутить на своих кошельках рядовые жители самой Британии», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В заявлении также подчеркивается, что последствия таких санкций могут оказать негативное воздействие не только на Великобританию, но и на развивающиеся страны, которые уже сталкиваются с трудностями. Это может усилить глобальные экономические проблемы.

Как сообщало URA.RU ранее, страны «Большой семерки» обсуждают введение очередного пакета антироссийских санкций. Об этом во время пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G7 в Италии заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Вместе с тем европейские страны обсуждают предоставление Украине нового пакета военной помощи.

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Санкции Великобритании против российских страховых компаний и нефтяных танкеров могут привести к повышению цен на сырье и ухудшению экономической ситуации для британских граждан. Об этом заявило посольство РФ в Лондоне. «Следствием планомерно создаваемых британскими властями и их союзниками по „семерке“ и НАТО логистических проблем для международной морской торговли, в первую очередь, станет рост цен на сырье в мире. В этом случае результаты вполне могут ощутить на своих кошельках рядовые жители самой Британии», — цитирует сообщение ведомства ТАСС. В заявлении также подчеркивается, что последствия таких санкций могут оказать негативное воздействие не только на Великобританию, но и на развивающиеся страны, которые уже сталкиваются с трудностями. Это может усилить глобальные экономические проблемы. Как сообщало URA.RU ранее, страны «Большой семерки» обсуждают введение очередного пакета антироссийских санкций. Об этом во время пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G7 в Италии заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Вместе с тем европейские страны обсуждают предоставление Украине нового пакета военной помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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