Эксперт ИНИОН РАН: Казахстан опасается ущерба от поддержки России

В Казахстане опасаются последствий в случае геополитического поражения России. Об этом в интервью URA.RU в преддверии госвизита президента РФ Владимира Путина в Казахстан сказал ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов.
«Казахстан, вероятно, считает, что в случае геополитического поражения России ее активные союзники тоже понесут некоторый ущерб. Риск этого ущерба казахстанскими властями оценивается выше, чем возможные выгоды от союзничества с Россией в этом геополитическом противостоянии. Здесь вопрос рациональной калькуляции. Это отражает позицию не только Казахстана, но и других стран», — полагает эксперт.
В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет помогать России обходить санкции. Косвенно республика помогает это делать, осуществляя поставки подсанкционной продукции в рамках параллельного импорта.
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