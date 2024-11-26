Эксперт ИНИОН РАН: Казахстан опасается ущерба от поддержки России

Политолог ИНИОН РАН: Казахстан опасается ущерба от поддержки России

27 ноября 2024 в 02:05 Размер текста - 17 +

Политолог Максим Вилисов объяснил, почему в Казахстане опасаются открытой поддержки России Фото: Роман Наумов © URA.RU В Казахстане опасаются последствий в случае геополитического поражения России. Об этом в интервью URA.RU в преддверии госвизита президента РФ Владимира Путина в Казахстан сказал ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов. «Казахстан, вероятно, считает, что в случае геополитического поражения России ее активные союзники тоже понесут некоторый ущерб. Риск этого ущерба казахстанскими властями оценивается выше, чем возможные выгоды от союзничества с Россией в этом геополитическом противостоянии. Здесь вопрос рациональной калькуляции. Это отражает позицию не только Казахстана, но и других стран», — полагает эксперт. В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет помогать России обходить санкции. Косвенно республика помогает это делать, осуществляя поставки подсанкционной продукции в рамках параллельного импорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Казахстане опасаются последствий в случае геополитического поражения России. Об этом в интервью URA.RU в преддверии госвизита президента РФ Владимира Путина в Казахстан сказал ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов. «Казахстан, вероятно, считает, что в случае геополитического поражения России ее активные союзники тоже понесут некоторый ущерб. Риск этого ущерба казахстанскими властями оценивается выше, чем возможные выгоды от союзничества с Россией в этом геополитическом противостоянии. Здесь вопрос рациональной калькуляции. Это отражает позицию не только Казахстана, но и других стран», — полагает эксперт. В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет помогать России обходить санкции. Косвенно республика помогает это делать, осуществляя поставки подсанкционной продукции в рамках параллельного импорта.