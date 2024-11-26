26 ноября 2024

Эксперт ИНИОН РАН: Казахстан опасается ущерба от поддержки России

Политолог ИНИОН РАН: Казахстан опасается ущерба от поддержки России
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Евразийского межправительственного совета в Ереване. Республика Армения, флаг казахстана, казахстан
Политолог Максим Вилисов объяснил, почему в Казахстане опасаются открытой поддержки России Фото:

В Казахстане опасаются последствий в случае геополитического поражения России. Об этом в интервью URA.RU в преддверии госвизита президента РФ Владимира Путина в Казахстан сказал ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов.

«Казахстан, вероятно, считает, что в случае геополитического поражения России ее активные союзники тоже понесут некоторый ущерб. Риск этого ущерба казахстанскими властями оценивается выше, чем возможные выгоды от союзничества с Россией в этом геополитическом противостоянии. Здесь вопрос рациональной калькуляции. Это отражает позицию не только Казахстана, но и других стран», — полагает эксперт.

В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет помогать России обходить санкции. Косвенно республика помогает это делать, осуществляя поставки подсанкционной продукции в рамках параллельного импорта.

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В Казахстане опасаются последствий в случае геополитического поражения России. Об этом в интервью URA.RU в преддверии госвизита президента РФ Владимира Путина в Казахстан сказал ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов. «Казахстан, вероятно, считает, что в случае геополитического поражения России ее активные союзники тоже понесут некоторый ущерб. Риск этого ущерба казахстанскими властями оценивается выше, чем возможные выгоды от союзничества с Россией в этом геополитическом противостоянии. Здесь вопрос рациональной калькуляции. Это отражает позицию не только Казахстана, но и других стран», — полагает эксперт. В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет помогать России обходить санкции. Косвенно республика помогает это делать, осуществляя поставки подсанкционной продукции в рамках параллельного импорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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