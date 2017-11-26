Шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по опорным пунктам боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламского государства». В результате атаки в долине реки Евфрат цель была уничтожена.
«Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГ в провинции Дейр-эз-Зор. Взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации, самолеты поразили опорные пункты и скопление боевиков в долине реки Евфрат», — говорится в заявлении Минобороны, опубликованном на странице ведомства в Facebook.
Операция прошла под прикрытием российских истребителей Су-30СМ и Су-35С, взлетевших с авиабазы Хмеймим.
Видео авиаударов также можно увидеть на странице Минобороны в соцсети.