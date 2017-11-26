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26 ноября 2017
Главные новости Москвы
21:29  26 ноября 2017 0

Минобороны опубликовало кадры авиаудара по террористам в Сирии. ВИДЕО

Удар по опорным пунктам боевиков нанесли бомбардировщики Ту-22М3ФОТО: скриншот видео, опубликованного Минобороны

Шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по опорным пунктам боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламского государства». В результате атаки в долине реки Евфрат цель была уничтожена.

«Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГ в провинции Дейр-эз-Зор. Взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации, самолеты поразили опорные пункты и скопление боевиков в долине реки Евфрат», — говорится в заявлении Минобороны, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

Операция прошла под прикрытием российских истребителей Су-30СМ и Су-35С, взлетевших с авиабазы Хмеймим.

Видео авиаударов также можно увидеть на странице Минобороны в соцсети.

Феликс Сорокин
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