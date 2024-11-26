26 ноября 2024

«Известия»: в РФ хотят разрешить ремонт подержанными запчастями по ОСАГО

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В РФ предложили ремонтировать автомобили по ОСАГО б/у запчастями Фото:

Российский союз страховщиков (РСА) предложил правительству России разрешить использование бывших в употреблении запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО без согласия клиентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения. По словам источника, предложение было направлено председателю правительства Михаилу Мишустину и депутатам, а затем переадресовано в профильные министерства для детальной проработки.

Инициатива РСА связана с увеличением сроков доставки комплектующих для автомобилей в условиях санкций, что делает выполнение обязательств по ремонту авто в установленные 30 дней практически невозможным. «Восстановление авто по ОСАГО становится практически невозможным», — отмечается в материалах к письму РСА. В результате доля ремонта по обязательной автогражданке снизилась до менее 5%, в остальных случаях страховые выплаты производятся денежными средствами.

Для обеспечения качества страховых услуг и предотвращения использования некачественных запчастей Минфин и НИИ автомобильного транспорта (НИИАТ) активно работают над установлением требований к б/у комплектующим. В НИИАТ проведены исследования и разработаны рекомендации по этому вопросу, что должно помочь избежать неполноценного или опасного ремонта транспортных средств.

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Российский союз страховщиков (РСА) предложил правительству России разрешить использование бывших в употреблении запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО без согласия клиентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения. По словам источника, предложение было направлено председателю правительства Михаилу Мишустину и депутатам, а затем переадресовано в профильные министерства для детальной проработки. Инициатива РСА связана с увеличением сроков доставки комплектующих для автомобилей в условиях санкций, что делает выполнение обязательств по ремонту авто в установленные 30 дней практически невозможным. «Восстановление авто по ОСАГО становится практически невозможным», — отмечается в материалах к письму РСА. В результате доля ремонта по обязательной автогражданке снизилась до менее 5%, в остальных случаях страховые выплаты производятся денежными средствами. Для обеспечения качества страховых услуг и предотвращения использования некачественных запчастей Минфин и НИИ автомобильного транспорта (НИИАТ) активно работают над установлением требований к б/у комплектующим. В НИИАТ проведены исследования и разработаны рекомендации по этому вопросу, что должно помочь избежать неполноценного или опасного ремонта транспортных средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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