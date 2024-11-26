26 ноября 2024

НАТО предложило разработать стратегию сдерживания России

© Служба новостей «URA.RU»
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В НАТО призвали разработать подход по сдерживанию РФ, включая ядерные угрозы Фото:
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Парламентская ассамблея НАТО на своей ежегодной сессии в Канаде приняла резолюцию, в которой призвала членов альянса разработать общий стратегический подход к России. Эта стратегия должна быть направлена на сдерживание и противодействие потенциальным угрозам со стороны Москвы в разных сферах, включая ядерную.

«Призываем правительства и парламенты членов Североатлантического альянса разработать к следующему саммиту в Нидерландах общий стратегический подход к России, сфокусированный на полной подготовке альянса к сдерживанию и противодействию враждебным действиям России по всем направлениям, будь то конвенциональные, гибридные или ядерные», — говорится в документе, пишет РИА Новости.

Резолюция НАТО также содержит призывы к усилению санкционного режима против России и поддержке права Украины на самооборону, что включает возможность нанесения ударов по военным объектам на территории России в соответствии с Уставом ООН. Эти меры предполагаются как часть общих усилий по ослаблению позиций Москвы на международной арене.

Также ассамблея выступила с призывом к усилению санкционных мер в отношении России, передает «Национальная служба новостей». Там поддержали поддержали право Украины на нанесение ударов по военным объектам России в контексте самообороны, сославшись на Устав ООН.

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Парламентская ассамблея НАТО на своей ежегодной сессии в Канаде приняла резолюцию, в которой призвала членов альянса разработать общий стратегический подход к России. Эта стратегия должна быть направлена на сдерживание и противодействие потенциальным угрозам со стороны Москвы в разных сферах, включая ядерную. «Призываем правительства и парламенты членов Североатлантического альянса разработать к следующему саммиту в Нидерландах общий стратегический подход к России, сфокусированный на полной подготовке альянса к сдерживанию и противодействию враждебным действиям России по всем направлениям, будь то конвенциональные, гибридные или ядерные», — говорится в документе, пишет РИА Новости. Резолюция НАТО также содержит призывы к усилению санкционного режима против России и поддержке права Украины на самооборону, что включает возможность нанесения ударов по военным объектам на территории России в соответствии с Уставом ООН. Эти меры предполагаются как часть общих усилий по ослаблению позиций Москвы на международной арене. Также ассамблея выступила с призывом к усилению санкционных мер в отношении России, передает «Национальная служба новостей». Там поддержали поддержали право Украины на нанесение ударов по военным объектам России в контексте самообороны, сославшись на Устав ООН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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