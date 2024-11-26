НАТО предложило разработать стратегию сдерживания России

27 ноября 2024 в 01:40 Размер текста - 17 +

В НАТО призвали разработать подход по сдерживанию РФ, включая ядерные угрозы Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Парламентская ассамблея НАТО на своей ежегодной сессии в Канаде приняла резолюцию, в которой призвала членов альянса разработать общий стратегический подход к России. Эта стратегия должна быть направлена на сдерживание и противодействие потенциальным угрозам со стороны Москвы в разных сферах, включая ядерную. «Призываем правительства и парламенты членов Североатлантического альянса разработать к следующему саммиту в Нидерландах общий стратегический подход к России, сфокусированный на полной подготовке альянса к сдерживанию и противодействию враждебным действиям России по всем направлениям, будь то конвенциональные, гибридные или ядерные», — говорится в документе, пишет РИА Новости. Резолюция НАТО также содержит призывы к усилению санкционного режима против России и поддержке права Украины на самооборону, что включает возможность нанесения ударов по военным объектам на территории России в соответствии с Уставом ООН. Эти меры предполагаются как часть общих усилий по ослаблению позиций Москвы на международной арене. Также ассамблея выступила с призывом к усилению санкционных мер в отношении России, передает «Национальная служба новостей». Там поддержали поддержали право Украины на нанесение ударов по военным объектам России в контексте самообороны, сославшись на Устав ООН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Парламентская ассамблея НАТО на своей ежегодной сессии в Канаде приняла резолюцию, в которой призвала членов альянса разработать общий стратегический подход к России. Эта стратегия должна быть направлена на сдерживание и противодействие потенциальным угрозам со стороны Москвы в разных сферах, включая ядерную. «Призываем правительства и парламенты членов Североатлантического альянса разработать к следующему саммиту в Нидерландах общий стратегический подход к России, сфокусированный на полной подготовке альянса к сдерживанию и противодействию враждебным действиям России по всем направлениям, будь то конвенциональные, гибридные или ядерные», — говорится в документе, пишет РИА Новости. Резолюция НАТО также содержит призывы к усилению санкционного режима против России и поддержке права Украины на самооборону, что включает возможность нанесения ударов по военным объектам на территории России в соответствии с Уставом ООН. Эти меры предполагаются как часть общих усилий по ослаблению позиций Москвы на международной арене. Также ассамблея выступила с призывом к усилению санкционных мер в отношении России, передает «Национальная служба новостей». Там поддержали поддержали право Украины на нанесение ударов по военным объектам России в контексте самообороны, сославшись на Устав ООН.