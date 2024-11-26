США разрешили Турции использовать российские С-400: почему Вашингтон выступал против поставок

T24: США сняли возражения по использованию Турцией С-400

27 ноября 2024 в 03:58 Размер текста - 17 +

Покупка Турцией российских С-400 обострила отношения Анкары с Вашингтоном Фото: Анна Майорова © URA.RU США больше не возражают против использования Турцией зенитно-ракетных систем С-400, приобретенных у России. Изменения в позиции Вашингтона произошли после недавних переговоров, в ходе которых Турция отвергла требования американской стороны касательно этих систем. В настоящий момент определены районы для развертывания С-400, где комплекс будет готов за 12 часов до применения. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Почему США выступали против С-400 В 2019 году США заявляли, что зенитно-ракетные комплексы С-400 являются платформами для сбора разведывательной информации для России. Это стало основным аргументом Вашингтона против покупки данных систем Турцией. Кроме того, в Вашингтоне были готовы предпринять шаги для минимизации негативных последствий в дипломатических отношения между двумя странами. Турция сделала выбор в пользу ЗРК из России Фото: Анна Майорова © URA.RU В 2020 году США ввели санкции против Турции в связи с покупкой у России систем С-400. Бывший госсекретарь Майк Помпео тогда осудил приобретение и тестирование российских комплексов. «Введенные санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции подтверждают полное соответствие США закону CAATSA. Мы не допустим значимых транзакций с российским оборонным сектором», — заявлял Помпео. Эрдоган объяснял покупку С-400 у России В 2021 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил причину приобретения зенитных ракетных комплексов С-400 у России необходимостью, вызванной отказом США продать системы Patriot. Об этом Эрдоган заявил в интервью New York Times, подчеркивая, что альтернативы на тот момент у Анкары не было. Президент Турции назвал сделку с Россией оправданной Фото: Пресс-служба администрации Президента России В ответ США принимали ряд санкционных мер, включая отмену продажи истребителей F-35 и введение ограничений против руководителей оборонно-промышленного комплекса Турции. Эрдоган в свою очередь посчитал приобретение С-400 оправданным. «Я думаю, это того стоило… Мы вправе крепить нашу оборону, как нам заблагорассудится», — отмечал он. Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф»: технические характеристики Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» представляет собой современную систему большой и средней дальности, предназначенную для защиты важных объектов от различных угроз, включая авиационные удары и ракеты. Комплекс обеспечивает эффективную защиту политико-административных, экономических и военных объектов. Разработанный НПО «Алмаз» С-400 является усовершенствованной версией предыдущих систем, таких как С-300, и обладает значительно улучшенными тактико-техническими характеристиками. В состав комплекса входят пункт боевого управления, радиолокационные станции и до шести зенитных ракетных комплексов с множеством пусковых установок. Все компоненты системы используют передовые технологии и автоматизированные процессы для эффективного обнаружения, сопровождения и уничтожения целей. С-400 способен действовать как самостоятельно, так и в взаимодействии с другими системами ПВО, обеспечивая интеграцию в общую структуру управления. С-400 смонтирован на колесном шасси повышенной проходимости, что позволяет осуществлять транспортировку по воздуху, воде и железной дороге. Турция вновь запросила у США поставку истребителей F-35 Турция снова обратилась к США с запросом на поставку ранее не переданных истребителей F-35 после изменения позиции Вашингтона по этому вопросу. Причиной пересмотра американской стороной своей позиции стало развитие Турцией собственного истребителя пятого поколения. Анкара снова вернулась к вопросу покупки F-35 Фото: Министерство обороны Великобритании «У нас в США шесть самолетов F-35. Теперь, когда они увидели, что мы делаем турецкий истребитель пятого поколения Kaan, их настрой изменился. Говорят, что могут передать самолеты. Мы повторно направили им предложение о приобретении F-35», — прокомментировал глава Минобороны Турции Яшар Гюлер. Гюлер также упомянул о начале финансовых операций по приобретению истребителей F-16 Block 70, указав на оплату первого транша в размере 1,4 млрд долларов. Также министр рассказал об отказе Анкары от модернизации уже имеющихся F-16. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США больше не возражают против использования Турцией зенитно-ракетных систем С-400, приобретенных у России. Изменения в позиции Вашингтона произошли после недавних переговоров, в ходе которых Турция отвергла требования американской стороны касательно этих систем. В настоящий момент определены районы для развертывания С-400, где комплекс будет готов за 12 часов до применения. Подробнее об этом — в материале URA.RU. В 2019 году США заявляли, что зенитно-ракетные комплексы С-400 являются платформами для сбора разведывательной информации для России. Это стало основным аргументом Вашингтона против покупки данных систем Турцией. Кроме того, в Вашингтоне были готовы предпринять шаги для минимизации негативных последствий в дипломатических отношения между двумя странами. В 2020 году США ввели санкции против Турции в связи с покупкой у России систем С-400. Бывший госсекретарь Майк Помпео тогда осудил приобретение и тестирование российских комплексов. «Введенные санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции подтверждают полное соответствие США закону CAATSA. Мы не допустим значимых транзакций с российским оборонным сектором», — заявлял Помпео. В 2021 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил причину приобретения зенитных ракетных комплексов С-400 у России необходимостью, вызванной отказом США продать системы Patriot. Об этом Эрдоган заявил в интервью New York Times, подчеркивая, что альтернативы на тот момент у Анкары не было. В ответ США принимали ряд санкционных мер, включая отмену продажи истребителей F-35 и введение ограничений против руководителей оборонно-промышленного комплекса Турции. Эрдоган в свою очередь посчитал приобретение С-400 оправданным. «Я думаю, это того стоило… Мы вправе крепить нашу оборону, как нам заблагорассудится», — отмечал он. Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» представляет собой современную систему большой и средней дальности, предназначенную для защиты важных объектов от различных угроз, включая авиационные удары и ракеты. Комплекс обеспечивает эффективную защиту политико-административных, экономических и военных объектов. Разработанный НПО «Алмаз» С-400 является усовершенствованной версией предыдущих систем, таких как С-300, и обладает значительно улучшенными тактико-техническими характеристиками. В состав комплекса входят пункт боевого управления, радиолокационные станции и до шести зенитных ракетных комплексов с множеством пусковых установок. Все компоненты системы используют передовые технологии и автоматизированные процессы для эффективного обнаружения, сопровождения и уничтожения целей. С-400 способен действовать как самостоятельно, так и в взаимодействии с другими системами ПВО, обеспечивая интеграцию в общую структуру управления. С-400 смонтирован на колесном шасси повышенной проходимости, что позволяет осуществлять транспортировку по воздуху, воде и железной дороге. Турция снова обратилась к США с запросом на поставку ранее не переданных истребителей F-35 после изменения позиции Вашингтона по этому вопросу. Причиной пересмотра американской стороной своей позиции стало развитие Турцией собственного истребителя пятого поколения. «У нас в США шесть самолетов F-35. Теперь, когда они увидели, что мы делаем турецкий истребитель пятого поколения Kaan, их настрой изменился. Говорят, что могут передать самолеты. Мы повторно направили им предложение о приобретении F-35», — прокомментировал глава Минобороны Турции Яшар Гюлер. Гюлер также упомянул о начале финансовых операций по приобретению истребителей F-16 Block 70, указав на оплату первого транша в размере 1,4 млрд долларов. Также министр рассказал об отказе Анкары от модернизации уже имеющихся F-16.