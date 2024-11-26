Командир морпехов рассказал о попытке ВСУ уничтожить британского наемника

27 ноября 2024 в 00:23 Размер текста - 17 +

Наемник был взят в плен во время захвата опорного пункта ВСУ Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались уничтожить британского наемника, который собирался сдаться в плен российским войскам на курском направлении, используя минометы и FPV-дроны. Об этом сообщил командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах. «Когда начали выводить [пленных], они (ВСУ) начали бить по своим же», — рассказал Бах. Он также уточнил, что во время операции по захвату опорного пункта был взят в плен британский наемник. ВСУ использовали при этом 120-мм минометы, а также польские бесшумные минометы и FPV-дрон с осколочным боеприпасом. Дополнительно Бах поделился, что морские пехотинцы проявили значительное мужество, рискуя собственными жизнями, чтобы спасти пленных. Он отметил шок от действий ВСУ, направленных против своих же людей, и подчеркнул, что захваченный британский наемник был потрясен узнав, что его пытались убить собственные соотечественники. Ленинский районный суд Курска решил взять под стражу гражданина Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона. По информации из объединенной пресс-службы судебной системы региона, он участвовал в нашествии ВСУ на территорию Курской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались уничтожить британского наемника, который собирался сдаться в плен российским войскам на курском направлении, используя минометы и FPV-дроны. Об этом сообщил командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах. «Когда начали выводить [пленных], они (ВСУ) начали бить по своим же», — рассказал Бах. Он также уточнил, что во время операции по захвату опорного пункта был взят в плен британский наемник. ВСУ использовали при этом 120-мм минометы, а также польские бесшумные минометы и FPV-дрон с осколочным боеприпасом. Дополнительно Бах поделился, что морские пехотинцы проявили значительное мужество, рискуя собственными жизнями, чтобы спасти пленных. Он отметил шок от действий ВСУ, направленных против своих же людей, и подчеркнул, что захваченный британский наемник был потрясен узнав, что его пытались убить собственные соотечественники. Ленинский районный суд Курска решил взять под стражу гражданина Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона. По информации из объединенной пресс-службы судебной системы региона, он участвовал в нашествии ВСУ на территорию Курской области.