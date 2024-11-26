26 ноября 2024

Путин поблагодарил Токаева за бережное отношение к русскому языку в Казахстане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин с государственным визитом посетит Казахстан 27—28 ноября Фото:

Президент России Владимир Путин выразил благодарность руководству Казахстана за заботу о русском языке. Об этом он написал в своей статье «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее», опубликованной в газете «Казахстанская правда» и на сайте Кремля.

«И мы, конечно же, признательны руководству Республики Казахстан, лично Касым-Жомарту Кемелевичу за бережное отношение к русскому языку и за важную инициативу учреждения Международной организации по русскому языку, деятельность которой будет способствовать его продвижению как средства межгосударственного и межнационального общения», — говорится в статье. Путин также подчеркнул значимость создания Международной организации по русскому языку, которая поможет укреплению связей и взаимопонимания между народами.

По его словам, филиал МГИМО МИД России откроется в Астане в ближайшее время. Глава РФ пригласил президента Казахстана на юбилейное празднование победы в Великой Отечественной войне. Путин намерен совершить государственный визит в Казахстан 27—28 ноября, сообщает пресс-служба Кремля. В рамках поездки Путин участвует в предстоящей сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая пройдет в Астане. Также запланированы переговоры с президентом Казахстана, передает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин выразил благодарность руководству Казахстана за заботу о русском языке. Об этом он написал в своей статье «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее», опубликованной в газете «Казахстанская правда» и на сайте Кремля. «И мы, конечно же, признательны руководству Республики Казахстан, лично Касым-Жомарту Кемелевичу за бережное отношение к русскому языку и за важную инициативу учреждения Международной организации по русскому языку, деятельность которой будет способствовать его продвижению как средства межгосударственного и межнационального общения», — говорится в статье. Путин также подчеркнул значимость создания Международной организации по русскому языку, которая поможет укреплению связей и взаимопонимания между народами. По его словам, филиал МГИМО МИД России откроется в Астане в ближайшее время. Глава РФ пригласил президента Казахстана на юбилейное празднование победы в Великой Отечественной войне. Путин намерен совершить государственный визит в Казахстан 27—28 ноября, сообщает пресс-служба Кремля. В рамках поездки Путин участвует в предстоящей сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая пройдет в Астане. Также запланированы переговоры с президентом Казахстана, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...