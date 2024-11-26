Путин поблагодарил Токаева за бережное отношение к русскому языку в Казахстане

Президент России Владимир Путин выразил благодарность руководству Казахстана за заботу о русском языке. Об этом он написал в своей статье «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее», опубликованной в газете «Казахстанская правда» и на сайте Кремля.
«И мы, конечно же, признательны руководству Республики Казахстан, лично Касым-Жомарту Кемелевичу за бережное отношение к русскому языку и за важную инициативу учреждения Международной организации по русскому языку, деятельность которой будет способствовать его продвижению как средства межгосударственного и межнационального общения», — говорится в статье. Путин также подчеркнул значимость создания Международной организации по русскому языку, которая поможет укреплению связей и взаимопонимания между народами.
По его словам, филиал МГИМО МИД России откроется в Астане в ближайшее время. Глава РФ пригласил президента Казахстана на юбилейное празднование победы в Великой Отечественной войне. Путин намерен совершить государственный визит в Казахстан 27—28 ноября, сообщает пресс-служба Кремля. В рамках поездки Путин участвует в предстоящей сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая пройдет в Астане. Также запланированы переговоры с президентом Казахстана, передает телеканал 360.
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Президент России Владимир Путин выразил благодарность руководству Казахстана за заботу о русском языке. Об этом он написал в своей статье «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее», опубликованной в газете «Казахстанская правда» и на сайте Кремля. «И мы, конечно же, признательны руководству Республики Казахстан, лично Касым-Жомарту Кемелевичу за бережное отношение к русскому языку и за важную инициативу учреждения Международной организации по русскому языку, деятельность которой будет способствовать его продвижению как средства межгосударственного и межнационального общения», — говорится в статье. Путин также подчеркнул значимость создания Международной организации по русскому языку, которая поможет укреплению связей и взаимопонимания между народами. По его словам, филиал МГИМО МИД России откроется в Астане в ближайшее время. Глава РФ пригласил президента Казахстана на юбилейное празднование победы в Великой Отечественной войне. Путин намерен совершить государственный визит в Казахстан 27—28 ноября, сообщает пресс-служба Кремля. В рамках поездки Путин участвует в предстоящей сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая пройдет в Астане. Также запланированы переговоры с президентом Казахстана, передает телеканал 360.