«Известия»: в РФ усилят контроль за продажей товаров на маркетплейсах

27 ноября 2024 в 04:41 Размер текста - 17 +

Хотят ввести обязательные требования к маркировке товаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России усилят контроль за продажей товаров на маркетплейсах. Это следует из ответа Минпромторга главе «Общественной потребительской инициативы» Олегу Павлову, который просил министерство обратить внимание на продавцов, не указывающих сроки годности и страны производителя. «Проблематика незаконного оборота товаров при торговле на маркетплейсах являлась предметом рассмотрения на состоявшемся 25 сентября заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, по результатам проведения которой приняты решения в том числе касающиеся вовлечения маркетплейсов в осуществление контроля за допускаемыми на свои площадки поставщиками и товарами», — передают ответ « Известия» В документе также говорится о том, что были даны рекомендации Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о включении в стандарты обязательных проверок продавцов на маркетплейсах на наличие регистрации в ГИС МТ. Также хотят ввести обязательные требования к маркировке товаров. По результатам исследования, у 70% импортных косметических товаров были выявлены несоответствия, а у отечественных образцов лишь 10%, сообщил Олег Павлов. По его словам, наличие неконтролируемых каналов является серьезной угрозой для потребителей. Ранее URA.RU рассказало, что период распродаж на интернет-маркетплейсах участились случаи мошенничества. Чтобы не стать жертвой преступников, не нужно сохранять пароли в личных кабинетах. Также нужно следить за тем, куда ведет переадресация на маркетплейсах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России усилят контроль за продажей товаров на маркетплейсах. Это следует из ответа Минпромторга главе «Общественной потребительской инициативы» Олегу Павлову, который просил министерство обратить внимание на продавцов, не указывающих сроки годности и страны производителя. «Проблематика незаконного оборота товаров при торговле на маркетплейсах являлась предметом рассмотрения на состоявшемся 25 сентября заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, по результатам проведения которой приняты решения в том числе касающиеся вовлечения маркетплейсов в осуществление контроля за допускаемыми на свои площадки поставщиками и товарами», — передают ответ «Известия» В документе также говорится о том, что были даны рекомендации Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о включении в стандарты обязательных проверок продавцов на маркетплейсах на наличие регистрации в ГИС МТ. Также хотят ввести обязательные требования к маркировке товаров. По результатам исследования, у 70% импортных косметических товаров были выявлены несоответствия, а у отечественных образцов лишь 10%, сообщил Олег Павлов. По его словам, наличие неконтролируемых каналов является серьезной угрозой для потребителей. Ранее URA.RU рассказало, что период распродаж на интернет-маркетплейсах участились случаи мошенничества. Чтобы не стать жертвой преступников, не нужно сохранять пароли в личных кабинетах. Также нужно следить за тем, куда ведет переадресация на маркетплейсах.