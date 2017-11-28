Пермских врачей, издевавшихся над пациентом, научат обращаться с больными

В Березниках минздрав Пермского края проверил городскую больницу имени Вагнера. Эксперты оценили работу врачей, ставших героями скандального видео.
В Министерстве здравоохранения решили, что медики не нарушили никаких норм, все их действия были необходимы, чтобы привести пациента в чувство. «Повысить голос и сделать легкий шлепок сотрудникам больницы пришлось из-за того, что юноша был пьян и неадекватно реагировал на просьбы», — сообщают в региональном минздраве. Что касается самой медицинской помощи, то она была оказана верна, пришли к выводу специалисты.
В целях предотвращения подобных ситуаций комиссия рекомендовала заместителю главного врача провести инструктаж с сотрудниками больницы. Темой разговора станет поведение медиков с пациентами. Врачам не назначили никаких наказаний и не сделали выговор, пишет 59.ru.
Напомним, в Сеть попало видео, на котором слышно, как медики требуют от молодого человека с переломом ноги расписаться в документе. Парень говорит: «Я распишусь, дайте успокоиться, у меня нога болит». После этого раздается громкий звук удара, и пациент начинает кричать от боли. «Заколебал уже, сопляк малолетний», — такими словами врач сопроводил свое действие.
По словам исполняющего обязанности пресс-секретаря краевого минздрава, молодой человек отказывался подписывать документы на согласие получения медицинской помощи, без которого врачи не имели права ему помочь. Пострадавший был доставлен к врачам в состоянии алкогольного опьянения после того, как упал на улице.