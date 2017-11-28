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18:37  28 ноября 2017 0

Власти Сургута закупили оборудование для слежки за горожанами. Снимать будут прямо из машин

Автомобили, оборудованные камерами, будут следить за правилами парковки в городеФото: Рамиль Нуриев, «Новости Югры»

Власти Сургута запускают систему видеомониторинга нарушений правил парковки «Паркон». Сервис будет фиксировать автомобили, припаркованные или остановившиеся с нарушениями, и передавать информацию в контролирующие органы.

Как сообщает ugra-news, система представляет собой специальный автомобиль, оборудованный камерой, которая в свою очередь фиксирует нарушения. Запись происходит в защищенном режиме, без возможности вмешательства в нее человека.

Автомобиль будет патрулировать каждый участок с интервалом не менее пяти минут. Доказательствами будут являться две фотографии одного и того же транспортного средства, припаркованного с нарушениями.

Система будет запушена в Сургуте с декабря. Это первый муниципалитет ХМАО, который испытает на себе систему «Паркон».

Катерина Максимова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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