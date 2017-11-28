В ДНР у девушки изъяли гранату, которую она носила как оберег

19:23 28 ноября 2017 0

Боеприпасы ей якобы оставил парень Фото: Wikimedia Commons

В Донбассе у шестнадцатилетней девушки изъяли противопехотную осколочную гранату наступательного типа. Также у нее дома нашли боеприпасы и взрывчатку. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Правоохранители выявили незаконное обращение с оружием у девушки, когда они остановили ее для проверки и при осмотре нашли гранату РГД-5, передает РИА «Новости». Она объяснила, что носит ее как оберег, и рассказала, что у нее таких целый арсенал, так как ее молодой человек попросил спрятать боеприпасы и взрывчатку на некоторое время, и она не смогла ему отказать.

Силовики изъяли с чердака одного из домов в Авдеевке Донецкой области три гранаты Ф-1, 3 гранаты ВОГ-17, три запала к гранатам, 165 патронов к автоматическому оружию различного калибра и 760 граммов прессованного ленточного пороха, говорится в сообщении полиции в Facebook. Теперь устанавливается личность парня, который якобы оставил девушке боеприпасы. Полиция завела уголовное дело по статье «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.