В Магнитогорске на металлобазе «Рубин» прогремел взрыв. По свидетельству очевидцев, он был такой силы, что «тряхнуло близлежащие дома». Их жители жалуются на разрушения.
Происшествие произошло в десятом часу вечера 29 ноября в цехе металлообработки на улице Калибровщиков, 27. Взорвался сосуд с ацетиленом, передает «Московский комсомолец».
На место ЧП прибыли пожарные и несколько машин «скорой помощи». Сейчас в районе отсутствует электричество.
Местные жители сообщают, что жертв нет, но есть несколько раненых, которых зацепило осколками.
Ночью один из жильцов дома, расположенного рядом с металлобазой, выложил в соцсети «ВКонтакте» фотографии разрушений.
«Вот такие последствия после взрыва на металлобазе. Металлический лист размером больше 1,5 м прилетел к нам в дом. Веранду разнесло в хлам. Кроме полиции и газовой службы никто не приехал», — написал пользователь в группе «Черное& Белое.Магнитогорск».
По предварительным данным, взрыв произошел из-за нарушения технологии — сосуд лопнул под давлением.