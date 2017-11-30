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Главные новости Челябинской области
08:12  30 ноября 2017 0

На металлобазе в Магнитогорске прогремел взрыв. «Тряхнуло близлежащие дома». ФОТО

На место ЧП прибыли пожарные и несколько машин «скорой помощи»Фото: Илья Алеманов, ВКонтакте/Чёрное&Белое Магнитогорск

В Магнитогорске на металлобазе «Рубин» прогремел взрыв. По свидетельству очевидцев, он был такой силы, что «тряхнуло близлежащие дома». Их жители жалуются на разрушения.

Происшествие произошло в десятом часу вечера 29 ноября в цехе металлообработки на улице Калибровщиков, 27. Взорвался сосуд с ацетиленом, передает «Московский комсомолец».

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Фото: Илья Алеманов, ВКонтакте/Чёрное&Белое Магнитогорск

На место ЧП прибыли пожарные и несколько машин «скорой помощи». Сейчас в районе отсутствует электричество.

Местные жители сообщают, что жертв нет, но есть несколько раненых, которых зацепило осколками.

Жильцы домов рядом с металлобазой жалуются на разрушения
Фото: ВКонтакте/Чёрное& Белое Магнитогорск

Ночью один из жильцов дома, расположенного рядом с металлобазой, выложил в соцсети «ВКонтакте» фотографии разрушений.

«Вот такие последствия после взрыва на металлобазе. Металлический лист размером больше 1,5 м прилетел к нам в дом. Веранду разнесло в хлам. Кроме полиции и газовой службы никто не приехал», — написал пользователь в группе «Черное& Белое.Магнитогорск».

По предварительным данным, взрыв произошел из-за нарушения технологии — сосуд лопнул под давлением.

Наталья Володина
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