09:54 30 ноября 2017 0

Телеведущая отвечала за выбор предметов обстановки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двухкомнатная квартира на Краснопресненской набережной в Москве, принадлежавшая родителям актера Максима Виторгана, подверглась радикальному обновлению. По словам супружеской пары Собчак—Виторган, квартира в центре столицы станет для них гостевой.

В интервью порталу Houzz.ru Максим Виторган рассказал, что переехал в «сталинку» вместе с семьей еще в 1979 году. Каким-то образом родителям актера удалось «расселить» жилье.

По словам Ксении Собчак, ремонт квартиры двигался медленно. Над интерьерами трудились разные команды дизайнеров и строителей. «Новая история квартиры закрутилась вокруг комода, который я увидела в Instagram», — поделилась телеведущая, заявившая о президентских амбициях. По признанию Виторгана, за выбор предметов обстановки отвечала Ксения.

Супружеская пара отметила, что в квартире с новым ремонтом будут останавливаться друзья семьи.

Ранее Генпрокуратура РФ заинтересовалась словами Ксении Собчак о Крыме, писала «Русская Планета». Телеведущая не признает референдум на полуострове.