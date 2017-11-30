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30 ноября 2017
29 ноября 2017
09:54  30 ноября 2017 0

Собчак и Виторган похвастались новым ремонтом в «двушке». ФОТО

ВИПы. Путин. Екатеринбург. , собчак ксения
Телеведущая отвечала за выбор предметов обстановкиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Двухкомнатная квартира на Краснопресненской набережной в Москве, принадлежавшая родителям актера Максима Виторгана, подверглась радикальному обновлению. По словам супружеской пары Собчак—Виторган, квартира в центре столицы станет для них гостевой.

В интервью порталу Houzz.ru Максим Виторган рассказал, что переехал в «сталинку» вместе с семьей еще в 1979 году. Каким-то образом родителям актера удалось «расселить» жилье.

По словам Ксении Собчак, ремонт квартиры двигался медленно. Над интерьерами трудились разные команды дизайнеров и строителей. «Новая история квартиры закрутилась вокруг комода, который я увидела в Instagram», — поделилась телеведущая, заявившая о президентских амбициях. По признанию Виторгана, за выбор предметов обстановки отвечала Ксения.

Супружеская пара отметила, что в квартире с новым ремонтом будут останавливаться друзья семьи.

Ранее Генпрокуратура РФ заинтересовалась словами Ксении Собчак о Крыме, писала «Русская Планета». Телеведущая не признает референдум на полуострове.

Олег Теплоухов
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