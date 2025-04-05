Жена Овечкина кормила хоккеистов борщом, пока ее муж повторял рекорд Гретцки

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Жена Овечкина часто готовит борщ для его команды
Жена Овечкина часто готовит борщ для его команды Фото:

Жена российского хоккеиста Александра Овечкина — Настасия, накормила борщом игроков «Вашингтон Кэпиталз», пока ее муж повторял рекорд нападающего Уэйна Гретцки. Об этом рассказал форвард команды Пьер-Люк Дюбуа и подтвердила сама Настасия Овечкина.

«Его жена сделала борщ на всю команду, который Ови притащил сюда, в раздевалку. И он был по-настоящему хорош», — отметил Пьер-Люк Дюбуа в интервью изданию «Спорт-Экспресс». Позже сама Овечкина подтвердила эту информацию.

Она рассказала, что несколько лет назад уже готовила огромные кастрюли борща для «Вашингтон Кэпиталз», и тогда команда выиграла со счетом 8:1. Хоккеисты шутили, что в этом «виновата» именно Овечкина. С тех пор она готовит супы для команды, часто об этом просит ее муж.

Ранее стало известно, что Овечкин повторил рекорд Гретцки. Он составляет 864 гола за карьеру.

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Жена российского хоккеиста Александра Овечкина — Настасия, накормила борщом игроков «Вашингтон Кэпиталз», пока ее муж повторял рекорд нападающего Уэйна Гретцки. Об этом рассказал форвард команды Пьер-Люк Дюбуа и подтвердила сама Настасия Овечкина. «Его жена сделала борщ на всю команду, который Ови притащил сюда, в раздевалку. И он был по-настоящему хорош», — отметил Пьер-Люк Дюбуа в интервью изданию «Спорт-Экспресс». Позже сама Овечкина подтвердила эту информацию. Она рассказала, что несколько лет назад уже готовила огромные кастрюли борща для «Вашингтон Кэпиталз», и тогда команда выиграла со счетом 8:1. Хоккеисты шутили, что в этом «виновата» именно Овечкина. С тех пор она готовит супы для команды, часто об этом просит ее муж. Ранее стало известно, что Овечкин повторил рекорд Гретцки. Он составляет 864 гола за карьеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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