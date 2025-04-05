Жена Овечкина кормила хоккеистов борщом, пока ее муж повторял рекорд Гретцки

Жена российского хоккеиста Александра Овечкина — Настасия, накормила борщом игроков «Вашингтон Кэпиталз», пока ее муж повторял рекорд нападающего Уэйна Гретцки. Об этом рассказал форвард команды Пьер-Люк Дюбуа и подтвердила сама Настасия Овечкина.
«Его жена сделала борщ на всю команду, который Ови притащил сюда, в раздевалку. И он был по-настоящему хорош», — отметил Пьер-Люк Дюбуа в интервью изданию «Спорт-Экспресс». Позже сама Овечкина подтвердила эту информацию.
Она рассказала, что несколько лет назад уже готовила огромные кастрюли борща для «Вашингтон Кэпиталз», и тогда команда выиграла со счетом 8:1. Хоккеисты шутили, что в этом «виновата» именно Овечкина. С тех пор она готовит супы для команды, часто об этом просит ее муж.
Ранее стало известно, что Овечкин повторил рекорд Гретцки. Он составляет 864 гола за карьеру.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.