Reuters: украинцы получили письма с требованием покинуть США

Министерство внутренней безопасности США разослало всем легально находящимся в стране украинцам письмо с угрозами выдворения из страны. Позже стало известно, что это письмо было разослано случайно, пишут американские СМИ.
«Если вы немедленно не покинете Соединённые Штаты, в отношении вас могут быть предприняты действия правоохранительных органов, которые приведут к вашему выдворению из Соединённых Штатов», — говорится в электронном письме Министерства внутренней безопасности, его текст приводит Reuters. Отмечалось, что в случае неповиновения отдельных граждан Украины, правительство будет искать их.
Позже представитель ведомства сообщил, что письмо было отправлено по ошибке. По его словам, программа по предоставлению украинцам убежища, которая была создана в 2022 году, не была прекращена.
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