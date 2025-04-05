Reuters: украинцы получили письма с требованием покинуть США

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США разослали украинцам письмо с угрозами выдворения из страны
США разослали украинцам письмо с угрозами выдворения из страны Фото:

Министерство внутренней безопасности США разослало всем легально находящимся в стране украинцам письмо с угрозами выдворения из страны. Позже стало известно, что это письмо было разослано случайно, пишут американские СМИ.

«Если вы немедленно не покинете Соединённые Штаты, в отношении вас могут быть предприняты действия правоохранительных органов, которые приведут к вашему выдворению из Соединённых Штатов», — говорится в электронном письме Министерства внутренней безопасности, его текст приводит Reuters. Отмечалось, что в случае неповиновения отдельных граждан Украины, правительство будет искать их.

Позже представитель ведомства сообщил, что письмо было отправлено по ошибке. По его словам, программа по предоставлению украинцам убежища, которая была создана в 2022 году, не была прекращена.

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Министерство внутренней безопасности США разослало всем легально находящимся в стране украинцам письмо с угрозами выдворения из страны. Позже стало известно, что это письмо было разослано случайно, пишут американские СМИ. «Если вы немедленно не покинете Соединённые Штаты, в отношении вас могут быть предприняты действия правоохранительных органов, которые приведут к вашему выдворению из Соединённых Штатов», — говорится в электронном письме Министерства внутренней безопасности, его текст приводит Reuters. Отмечалось, что в случае неповиновения отдельных граждан Украины, правительство будет искать их. Позже представитель ведомства сообщил, что письмо было отправлено по ошибке. По его словам, программа по предоставлению украинцам убежища, которая была создана в 2022 году, не была прекращена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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