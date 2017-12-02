Кадыров встретился в Чечне с Майком Тайсоном. ВИДЕО

02:54 02 декабря 2017 0

Глава Чечни выразил надежду на долгую дружбу с боксером Фото: Instagram Рамзана Кадырова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров встретился с легендарным американским боксером Майком Тайсоном. Видео с дружеской встречи политик опубликовал в своем Instagram.

«Накануне у нас произошла новая и радостная встреча. Несмотря на то, что Майк Тайсон оставил большой бокс, он пользуется большой популярностью и уважением во всём мире. Мы выразили уверенность, что наша дружба получит новое дыхание и продолжение», — написал Кадыров, отметив, что познакомился с боксером в сентябре 2005 году, когда тот приезжал в Чечню.

По словам главы Чечни, он всегда восхищался «легендарным боксером современности Маликом Абдул Азизом» [второе, мусульманское имя спортсмена], добавив, что после принятия Ислама Майка Тайсона преследовали провокации, однако «сломить дух и волю» боксера никому не удалось.