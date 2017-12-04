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04 декабря 2017
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Главные новости Москвы
09:20  04 декабря 2017 0

Полиция Хабаровска сорвала нападение националистов на здание администрации

Митинг Алексея Навального. Челябинск, полиция, металлоискатель рамка, досмотр вещей
Силовики сработали на опережение (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция Хабаровска задержала группу националистов, члены которой готовили нападение на здание районной администрации. Возбуждено несколько уголовных дел.

Четверо горожан, в том числе двое студентов, объединились летом 217 года для нападений на лиц неславянской внешности. Молодые люди изучали взрывчатые вещества и обращение с ними, тренировались в стрельбе из пневматического и травматического оружия. Участники группировки даже создали собственный флаг, пишет РБК.

Одним из объектов для нападения была выбрана районная администрация, затем экстремисты намеревались атаковать торговые точки. Привести в исполнение свои планы подозреваемые не успели.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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