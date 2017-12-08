01:11 08 декабря 2017 0

Знаменитый форвард уже получал престижную награду в 2008, 2013, 2014 и 2016 году Фото: DNA / Twitter

Лучшим футболистом Европы 2017 года официально объявлен форвард национальной сборной Португалии и испанского «Реала» Криштиану Роналду. Португалец уже пятый раз стал обладателем «Золотого мяча».

На «Золотой мяч» претендовали в этом году 30 игроков, среди которых Неймар, Луис Суарес, Пьер-Эмерик Обамеянг, Джанлуиджи Буффон и Серхио Рамос, сообщает «Газета.ру». Однако главным конкурентом Ронлду являлся Месси. Теперь в коллекции обоих футболистов по пять «Золотых мячей».

Как сообщает ТАСС, ранее Роналду уже был признан футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и лучшим футболистом Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).