17:11 10 декабря 2017 0

Сотрудникам ГИБДД пришлось отправить большегрузы на обочины Фото: «ВКонтакте»

До конца воскресенья, 10 декабря, из Челябинска отменены все автобусные рейсы в сторону горнозаводской зоны дальше Миасса. Об этом «URA.RU» сообщили в единой справочной автовокзалов.

«Ограничение движения большегрузного транспорта, от границы с Башкортостаном до поворота на Миасс, продлено до 20 часов», — сообщили корреспонденту в МЧС по Челябинской области. Спасатели предупреждают, что ограничение движения для грузовых транспортных средств на участке 1548+651 — км и 1780+000 трассы М-5 «Урал» введено в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (местами сильный снег, гололёд).

«На период ограничения движения на трассе будут развернуты подвижные пункты обогрева», — отмечают спасатели. В случае, если водителей непогода застала в дороге, МЧС предлагает передать свои данные по номерам экстренных служб 101, 112.

1/6 Фото: Соцсети

Во «ВКонтакте» водители передают последние сводки с челябинских страс. «Только что доехал от Малояза через Кропачево до Уфы на легковой. Время в пути 2:20 ч. В направлении Челябинска движения нет, за 5 км до Сима и до Кропачево стоит все наглухо, легковушки кое-как по встречке пытаются проехать, фуры в два ряда стоят даже на обочке. В направлении Уфы свободно, но ехать надо внимательнее- часто выскакивают на встречку легковушки», — поделился обстановкой на дороге Нафанаил Зильберштейн. «От Сима до Кропачево колонна фур стоит сплошняком в направлении Челябинска. Дальше чисто до Юрюзани, там также в правой полосе фуры…дальше свободно до поворота на Сатку… ДПС не пускает.ждем пока встречка проедет», — добавляет еще один пользователь. «Аша-Сим. Сим стоит. В сторону Сима идут большегрузы и закупоривают трассу через час два на Сим уже будет проблематично повернуть. От Сима на Уфу ехать можно трасса чистая, но скользкая», — пишет Петя Васин.

Как ранее сообщало «URA.RU», днем, 10 декабря, два автобуса с детьми оказались заблокированы на федеральной трассе М-5 «Москва — Челябинск». Из автомобильного и снежного плена их вызволили сотрудники ГИБДД. Автобусам с 36-ю детьми дали приоритет в движении, перекрыв одну из встречных полос.