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Главные новости Пермского края
13:19  11 декабря 2017 0

В Перми назначили нового директора музея современного искусства. Она уже поделилась планами

2014-03-20 Транзитная зона PERMM
Музей начнет готовиться к 10-летнему юбилеюФото: Алексей Гущин © URA.RU

В музее современного искусства PERMM официально назначили нового руководителя. Как и предсказывало «URA.RU», им стала уже бывший директор языковой школы Вера Никольская.

Официальное назначение нового директора PERMM состоялось в понедельник, 11 декабря. «Я пока знакомлюсь с сотрудниками музея и его экспозициями. Мы договорились с коллективом о концепции развития музея на 3-5 лет, а также о праздновании 10-летнего юбилея PERMM», — рассказала «URA.RU» Вера Никольская.

Арт-директор музея совриска Наиля Аллахвердиева поприветствовала назначение. «Мы искали человека с хорошим опытом управленческой деятельности, причём конкретно — деятельности по управлению автономными учреждениями. Человек этот должен интересоваться искусством и быть готовым поддерживать творческие начинания», — написала она на своей страничке в соцсетях.

Напомним, контракт с предыдущим директором PERMM Еленой Щербаковой закончился 5 декабря.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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