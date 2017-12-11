В музее современного искусства PERMM официально назначили нового руководителя. Как и предсказывало «URA.RU», им стала уже бывший директор языковой школы Вера Никольская.
Официальное назначение нового директора PERMM состоялось в понедельник, 11 декабря. «Я пока знакомлюсь с сотрудниками музея и его экспозициями. Мы договорились с коллективом о концепции развития музея на 3-5 лет, а также о праздновании 10-летнего юбилея PERMM», — рассказала «URA.RU» Вера Никольская.
Арт-директор музея совриска Наиля Аллахвердиева поприветствовала назначение. «Мы искали человека с хорошим опытом управленческой деятельности, причём конкретно — деятельности по управлению автономными учреждениями. Человек этот должен интересоваться искусством и быть готовым поддерживать творческие начинания», — написала она на своей страничке в соцсетях.
Напомним, контракт с предыдущим директором PERMM Еленой Щербаковой закончился 5 декабря.