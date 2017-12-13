14:42 13 декабря 2017 0

Посетителей кафе загнали в полицейский автобус — там их продержали три часа Фото: Ирина Терзинова, «ВКонтакте»

В Сургуте в кафе «1001 ночь» в районе железнодорожного вокзала прошла полицейская спецоперация с участием ОМОНа. Об этом задержанные клиенты заведения пишут в соцсетях.

По словам сургутян, к кафе приехал спецтранспорт силовиков. В этот момент, по словам очевидцев, там праздновали бракосочетание — и в автозаки загрузили несколько десятков человек. «Просто приехали на свадьбу, всех положили, сломали камеру оператору, люди женятся 1 раз в жизни, а эти портят такой праздник», — возмущается Рашад Мамедов. «Три часа держали в автобусе, затем отвезли в ГОМ на Кукуевицкого, документы проверили и отпустили. Около двух часов ночи были уже дома», — пишет Ирина Терзинова. «Даже до 6 утра были задержанные», — сообщает пользователь Миша Акберов.

Узнать, почему ОМОН и полицейские пришли на свадьбу, на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе полиции Сургута «URA.RU» сообщили, что мероприятие проводило УМВД по ХМАО. В окружной полиции пообещали уточнить информацию и ответить позднее. В югорском управлении Росгвардии потребовали запрос на имя руководителя ведомства.