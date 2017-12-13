11:51 13 декабря 2017 0

Учителя должны будут прибраться в школьной библиотеке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Для учителей пермской школы №9 в канун Нового года устраивается решили устроить субботник в библиотеке. Начавшуюся в Сети дискуссию подогрела информация, что библиотекарем числится родственница руководителя учебного заведения, не слишком ревностно относящаяся к своим обязанностям.

Как следует из сообщения в группе «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте», мероприятие в вотчине сестры директора школы назначили на 30 декабря. «Зарплату получает исправно, а на работе ее видят не часто», — отмечает автор поста, пожелавший сохранить анонимность. Пользователи соцсети высказались по этому поводу неоднозначно.

«Это кто-то из обиженных учителок написал?»; «Труд еще никого не испортил, учителям тоже полезно физически поработать. Тем более в библиотеке»; «Божешь, ты мой! Хотелось выпить, а нет — субботник начальник придумал!» — комментируют те, кто не увидел в происходящем ничего удивительного. «Вот так всё и начинается, над вами получают контроль и делают безвольными, сначала субботник, а потом карусели на выборах и митинги за тех, кто вас душит»; «В чем проблема сообщить в Департамент образования, что сотрудник по факту не работает? В ваших должностных обязанностях прописан субботник в библиотеке? Нет? Значит не обязаны»; «Коллективно послать директора лесом. Дополнительно бесплатно работать, потому что библиотекарь только числится в штате, никто не обязан», — защищают педагогов другие.

В школе корреспонденту «URA.RU» сообщили, что директор позже сам свяжется с агентством и прокомментирует ситуацию.