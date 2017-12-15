{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради показателей президентской кампании придется перекроить весь город
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 декабря 2017
14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Югры
14:33  15 декабря 2017 1

«Чеченец должен понимать, что он в гостях». В Югру после заявлений о дискриминации кавказцев приехали люди Кадырова

Власти Сургута и представители правительства Югры встретились с делегацией Чеченской республикиФото: пресс-центр администрации Сургута

Сургут посетила делегация Чеченской республики во главе с министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулатом Умаровым. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Делегация встретилась с главой Сургута Вадимом Шуваловым. На встрече также присутствовали представители окружного правительства, религиозных конфессий и местных диаспор. Министр нацполитики Чечни Джамбулат Умаров заявил, что главной целью их визита является укрепление межнациональных, дружеских, и экономических отношений. Министр также рассказал, что планирует пообщаться с представителями силовых структур региона.

Статья по теме
Кавказцы Югры обратятся к Кадырову за защитой

«Чтобы не было недоразумений со стороны силовиков в отношении нашего землячества и со стороны земляков не было бы нарушений, которые нелицеприятно сказывались бы на имидже Чеченской Республики. Наши традиции живы, они крепнут, мы ведем духовно-нравственную работу. Но краеугольным камнем наших традиций является то, что чеченец, особенно если выехал за пределы республики, своей земли, должен понимать, что он в гостях, несмотря на то, что это его страна, его Отечество, что все мы полноправны. Но нужно понимать, кто в большинстве своем живет в регионе», — добавил Умаров.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Сургуте произошел межнациональный конфликт — двум местным жителям, азербайджанцам по национальности, отказали в занятиях в фитнес-центре Platinum. Об этом они рассказали в видеороликах, опубликованных в соцсетях. После чего лидер чеченской диаспоры Бислан Махмудов заявил о дискриминации кавказцев в Югре и намерении обратиться за защитой к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Связан ли визит делегации из Чечни с этим обращением, на момент публикации выяснить не удалось — Махмудов не ответил на звонки на сотовый телефон.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров