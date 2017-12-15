14:33 15 декабря 2017 1

Власти Сургута и представители правительства Югры встретились с делегацией Чеченской республики Фото: пресс-центр администрации Сургута

Сургут посетила делегация Чеченской республики во главе с министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулатом Умаровым. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Делегация встретилась с главой Сургута Вадимом Шуваловым. На встрече также присутствовали представители окружного правительства, религиозных конфессий и местных диаспор. Министр нацполитики Чечни Джамбулат Умаров заявил, что главной целью их визита является укрепление межнациональных, дружеских, и экономических отношений. Министр также рассказал, что планирует пообщаться с представителями силовых структур региона.

«Чтобы не было недоразумений со стороны силовиков в отношении нашего землячества и со стороны земляков не было бы нарушений, которые нелицеприятно сказывались бы на имидже Чеченской Республики. Наши традиции живы, они крепнут, мы ведем духовно-нравственную работу. Но краеугольным камнем наших традиций является то, что чеченец, особенно если выехал за пределы республики, своей земли, должен понимать, что он в гостях, несмотря на то, что это его страна, его Отечество, что все мы полноправны. Но нужно понимать, кто в большинстве своем живет в регионе», — добавил Умаров.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Сургуте произошел межнациональный конфликт — двум местным жителям, азербайджанцам по национальности, отказали в занятиях в фитнес-центре Platinum. Об этом они рассказали в видеороликах, опубликованных в соцсетях. После чего лидер чеченской диаспоры Бислан Махмудов заявил о дискриминации кавказцев в Югре и намерении обратиться за защитой к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Связан ли визит делегации из Чечни с этим обращением, на момент публикации выяснить не удалось — Махмудов не ответил на звонки на сотовый телефон.