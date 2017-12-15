Власти: организатор митинга против пермского мэра «пытается извлечь для себя выгоду»

17:28 15 декабря 2017 0

Житель Кудымкара считает, что на его митинг придет более 500 человек Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Житель Кудымкара, который решил организовать митинг в центре города за отставку мэра, пытается извлечь личную выгоду, считает глава Коми-Пермяцкого округа Виталий Рычков. Мужчина, который опасается, что станет бездомным, едва не сорвал программу по переселению из аварийного жилья, утверждает чиновник.

22 декабря в центре Кудымкара пройдет митинг, который организовал местный житель Василий Отинов. Он рассказал «URA.RU», что устраивает акцию протеста из-за того, что местные власти скоро лишат его единственного жилья. Мужчина проживает в аварийном доме, в двухкомнатной квартире. Вместо этого жилья, по его словам, ему предложили комнату в трехкомнатной квартире, которая его категорически не устраивает. Житель Кудымкара обратился в суд с требованием предоставить ему другое жилье. Пока шли разбирательства, в предлагаемую ранее комнату поселили другого человека. Василию предложили компенсацию деньгами. Их квартиру в аварийном доме оценили в сумму чуть более 50 тысяч рублей, рассказал «URA.RU» Отинов. На митинге кудымкарец намерен требовать отставки главы города и руководителя Коми-Пермяцкого округа Виктора Рычкова.

В пресс-службе главы округа «URA.RU» пояснили, что Отинов был собственником квартиры жилой площадью 8,8 кв. м. «Ему предлагалась комната площадью 12,7 кв.м (при стоимости 35 т. р. за кв. м. — около 444,5 т. р.) в 3-комнатной квартире. Еще вариант — жить с матерью в двухкомнатной квартире. Третий — две комнаты для него и его матери в трехкомнатной квартире, с возможностью выкупа третьей. Он отказался от всех вариантов», — говорят в ведомстве.

«Василий Отинов пытается извлечь для себя выгоду сверх того, что установлено федеральным законодательством. Ему было предложено несколько вариантов переселения, но ни на один из них он не согласился. С 2013 года по программе переселения из аварийного жилья в г. Кудымкаре было расселено 633 человека из 35 домов (233 квартир). В этом году она заканчивается. Ее реализация встала из-за одного человека. За этим могли последовать штрафные санкции. Администрации пришлось идти в суд и платить гражданину выкупную цену, подсчитанную независимыми экспертами», — подчеркнул глава Коми-Пермяцкого округа Виталий Рычков.