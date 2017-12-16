15:59 16 декабря 2017 0

Судьба певицы не оставляет равнодушными ее поклонников и родных Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Младшая сестра Жанны Фриске выложила в Сети фото звезды, ранее считавшиеся безвозвратно утраченными. Снимки, столь ценные для нее и поклонников певицы, Наталья выложила в Instagram.

На фото Наташа и Жанна еще дети. На первом из них младшая сестра смотрит, как старшая обнимается с ростовой куклой из диснеевского мультфильма. На втором девочкам, которые выехали на отдых за границу, заплетают косички в тени дерева на пляже. Судя по сохранившейся внизу снимка дате, которую автоматически ставили существовавшие тогда пленочные фотоаппараты-«мыльницы», сестер сфотографировали в 1996 году.

«Я так долго искала эти фотки. Думала, они сгорели (так счастлива что их нашла у тебя, моя малышка. Безумно скучаю», — написала Наталья. Как уже сообщало «URA.RU», в ноябре она рассказала, что побывала в опустившем жилище Жанны вместе с мамой. Разбирая бумаги, они обнаружили массу старых фотографий, о которых успели забыть и считали потерянными.

1/2 Фото: страница Натальи Фриске в Instagram

«Сестра с сестрой, две половинки! Две девочки, две звездочки! Две неразлучные кровинки, родней родных, красоточки», — такими комментариями сопровождают публикацию подписчики Натальи. Поклонники также сожалеют о безвременной смерти певицы и просят выкладывать в Сеть и другие ее фотографии из вновь обнаруженных.

Жанна Фриске умерла летом 2015 года после продолжительного лечения опухоли мозга. Однако до сих пор ее смерть не оставляет равнодушной ни поклонников, ни выступающих со все новыми подробностями врачей. Кроме того, судебные приставы продолжают работу по взысканию с родных певицы почти 22 млн рублей. Из собранных благотворительной организацией «Русфонд» более чем 25 миллионов ее родители сумели обосновать трату лишь 4 с небольшим миллионов рублей. Фонд подал в суд, причем изначально в число ответчиков попал также 4-летний сын Фриске Платон, чьи интересы представляет отец Дмитрий Шепелев. Всего наследство певицы оценили примерно в 90 млн рублей.