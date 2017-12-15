Врачи раскрыли новые подробности о смерти Жанны Фриске

Врачи опровергли связь между ЭКО, которое могла сделать Жанна Фриске при жизни, и раком мозга, ставшим причиной смерти артистки. Специалисты уверены, что экстракорпоральное оплодотворение не могло спровоцировать развитие раковых клеток у певицы.
По словам старшего научного сотрудника Института демографии Ольги Исуповой, угроза рака после ЭКО может быть только через много лет, после климакса. «И эта угроза связана с репродуктивной системой — яичниками, грудью и маткой», — заявила она порталу «Дни.ру».
С ней согласен старший научный сотрудник Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Жанна Гарданова. Специалист объясняет, что ЭКО не может спровоцировать рак. «И голословно говорить всякие разные глупости — это все равно что сказать, что если сесть в метро, то можно заболеть раком» — заявила Гарданова.
Между тем московские судебные приставы открыли исполнительное производство о взыскании крупной суммы с семьи Фриске. Как ранее сообщало «URA.RU», на сайте ФССП появился исполнительный лист (№21810/17/77039) по решению Перовского районного суда о взыскании 21,69 млн рублей с Владимира и Ольги Фриске в пользу благотворительной организации «Русфонд». Фонд собрал на лечение певицы более 25 млн рублей, однако родители певицы смогли отчитаться лишь о 4,12 млн рублей, потраченных на лечение. Ответчиком по иску также был четырехлетний сын певицы Платон, интересы которого представляет его отец Дмитрий Шепелев.