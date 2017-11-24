16:21 24 ноября 2017 0

Деньги с семьи Жанны Фриске будут взыскивать судебные приставы Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья в соцсетях старается любыми средствами отвлечь внимание поклонников певицы от судебной тяжбы, разгоревшейся между ее семьей и благотворительным фондом. Наталья сообщила фанатам погибшей певицы, что обнаружила в ее квартире фотографии, которые считали безвозвратно утерянными.

В Instagram Наталья сообщила, что вместе с мамой и подругой заезжала в квартиру Жанны, где обнаружила старые снимки, которые считала безвозвратно потерянными. «Приехали сегодня в гости к нашей Малышке… с @bornintirana и с мамой, разбирали фотки) часов с 12 до 21 без остановки сидели вспоминали, болтали… и такое чувство что она была с нами рядом…нашла столько фоток наших детских, даже не думала что они остались», — написала сестра певицы, добавив, что считала их сгоревшими во время пожара 2008 года. Как пишет портал «Дни.ру», подписчики Натальи оказались очарованы и уютом квартиры Жанны Фриске, и тем, как семья бережно хранит память о певице.

Между тем московские судебные приставы открыли исполнительное производство о взыскании крупной суммы с семьи Фриске. На сайте ФССП появился исполнительный лист (№21810/17/77039) решения Перовского районного суда о взыскании 21,69 млн рублей с Владимира и Ольги Фриске в пользу благотворительной организации «Русфонд», сообщает портал «Утро.ру». «Русфонд» собрал на лечение певицы более 25 млн рублей, однако родители певицы смогли отчитаться о лишь 4,12 млн рублей, потраченных на лечение. Ответчиком по иску также был четырехлетний сын певицы Платон, интересы которого представляет его отец Дмитрий Шепелев.

Ведущий ранее заявил, что будет обжаловать приговор, так как уверен, что сын Фриске за растрату денег родственниками отвечать не обязан, пишет портал «Русская планета». Дмитрий Шепелев рассказал, что незадолго до смерти Фриске ее мать, Ольга, сняла со счета дочери благотворительные средства. В ходе судебного заседания также выяснилось, что сумма оставшегося после смерти певицы наследства составляет около 90 млн рублей.

Певица Жанна Фриске умерла летом 2015 года после продолжительной борьбы с опухолью мозга. Она лечилась за границей и даже решилась на использование экспериментальной вакцины, однако все старания победить рак оказались безуспешными.

Впрочем, в августе Мосгорсуд признал законным взыскание 22 млн рублей с семьи Жанны Фриске. Таким образом, решение Перовского суда Москвы о солидарном взыскании денег с родителей Фриске, а также сына артистки Платона Шепелева в лице его отца Дмитрия Шепелева, как официального представителя, вступило в законную силу, добавляет «Национальная служба новостей».