09:35 17 декабря 2017 0

Финская разведка тайно следит за российскими военными в Ленинградской области Фото: PxHere

Данные о слежке за российскими военными, опубликованные в финской газете Helsingin Sanomat 16 декабря, вызвали скандал в стране. Национальная полиция Финляндии возбудила уголовное дело в связи с передачей журналистам секретной информации.

Речь идет о материале «Секретное место Финляндии», в котором рассказывается о работе института разведки в городе Тиккакоски. Одной из его функций, как утверждают местные журналисты, является сбор сведений о российских вооруженных силах на территории бывшего Ленинградского военного округа, передает Nation News.

«Подразделение фиксирует, анализирует и классифицирует электромагнитное излучение российских вооруженных сил. Именно так подразделение создает электронный снимок оценки войск, сил, руководства, задач и изменений в операциях на территории России», — приводит РИА «Новости» выдержки из статьи.

По информации Helsingin Sanomat центр в Тиккакоски создает карту электронной разведки. В течение десяти лет, как утверждает издание, министерство обороны Финляндии намерено вложить 200 миллионов евро в развитие киберзащиты страны.

На публикацию отреагировали президент Финляндии Саули Ниинистё и министр обороны Юсси Ниинистё; они потребовали от правоохранительных органов начать расследование по факту получения журналистами секретной информации. По мнению руководителей Финляндии, ее разглашение «представляет риск для безопасности республики».