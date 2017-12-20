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Главные новости Челябинской области
13:46  20 декабря 2017 0

В крупнейшем торгово-развлекательном комплексе Челябинска скончался посетитель

Фондовая биржа,вор в законе, олигарх, криминальный авторитет, человек с топором табличка
Отдел, где умер человек, закрыли для покупателейФото: depositphotos.com © URA.RU

В челябинском торгово-развлекательном комплексе «Родник» внезапно умер посетитель. Как рассказали очевидцы, мужчине стало плохо в одном из отделов сотовой связи на первом этаже ТРЦ.

Мужчина умер днем, 20 декабря, когда зашел в отдел салона связи. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Как сообщает паблик Типичный Челябинск, очевидцы, оба входа в отдел связи закрыты, около них дежурят полицейские. Тело мужчины лежит у кассы салона, его накрыли тканью.

По информации «URA.RU», собственник комплекса — Валерий Юревич, отец экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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