Отдел, где умер человек, закрыли для покупателей
В челябинском торгово-развлекательном комплексе «Родник» внезапно умер посетитель. Как рассказали очевидцы, мужчине стало плохо в одном из отделов сотовой связи на первом этаже ТРЦ.
Мужчина умер днем, 20 декабря, когда зашел в отдел салона связи. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Как сообщает паблик Типичный Челябинск, очевидцы, оба входа в отдел связи закрыты, около них дежурят полицейские. Тело мужчины лежит у кассы салона, его накрыли тканью.
По информации «URA.RU», собственник комплекса — Валерий Юревич, отец экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.