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Главные новости Челябинской области
20:30  01 января 2018 0

В Челябинске появилась свалка елок. «Загадили все перекрестки»

Пользователи соцсетей пишут, что 31 числа, в 22:00, можно выйти и выбрать любую понравившуюся елку бесплатноФото из группы «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте»

Нерадивые продавцы елок в Челябинске просто выкинули непроданный товар на площадку для мусора. Фотографию елок разместили в группе «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте».

Над фотографией администраторы группы написали, что некоторые торговцы обещали отдать елки и пихты на корм животным в челябинский зоопарк. Но, судя по фото, они этого не сделали.

Пользователи соцсети возмущены: «Загадили все перекрестки и срулили… Барыги поганые… Почему нельзя вместе с разрешением на продажу обязать их убрать за собой? Бесит, что на каждом углу теперь все в иголках в три слоя».

Большинство высказывает свое недовольство: «Куда они столько елок спиливают — даже половину продать не могут! Не первый год выкидывают больше половины! Им что, по тупой башке их жадной дать некому?». Некоторые не видят смысла в «зеленой красавице»: «Вас доят с этой никчемной традицией жертвоприношения деревьев».

Другие видят позитив: «Смысл покупать елку? 31 числа, в 22:00, вышел и выбрал любую понравившуюся бесплатно». Многие не удивлены и пишут, что так происходит каждый год.

Ольга Дудорова
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