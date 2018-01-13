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13 января 2018
Главные новости Москвы
11:50  13 января 2018 1

СБУ заявила о проверке Adidas и Puma в Крыму

Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016, набережная, крым, севастополь, бухта, памятник погибшим кораблям
СБУ заявляет о незаконной деятельности DHL Express, Adidas и Puma в КрымуФото: Константин Михальчевский © URA.RU
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Крым вернулся в состав России
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Главное управление Службы безопасности Украины проводит следственные действия в Крыму. Проверка ведется в рамках уголовного дела о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на полуострове.

Как сообщает агентство «Крым. Реалии» со ссылкой на заявление ведомства, СБУ проверяет информацию о работе компаний DHL Express, Adidas и Puma на «временно оккупированной территории Крыма». Раскрыть детали досудебного соглашения в ведомстве отказались.

Ранее 6 декабря 2017 года украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявило о незаконной деятельности компаний DHL Express, Adidas и Puma в Крыму. Министерство также указало адреса магазинов и представительств этих компаний с целью подтвердить свои обвинения.

Позднее в компании DHL Express пояснили, что при обслуживании своей глобальной почтовой и логистической сети строго придерживаются торгового законодательства. Adidas и Puma пока не прокомментировали эту ситуацию.

Екатерина Бойбородина
© Служба новостей «URA.RU»
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