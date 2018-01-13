СБУ заявила о проверке Adidas и Puma в Крыму

Главное управление Службы безопасности Украины проводит следственные действия в Крыму. Проверка ведется в рамках уголовного дела о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на полуострове.
Как сообщает агентство «Крым. Реалии» со ссылкой на заявление ведомства, СБУ проверяет информацию о работе компаний DHL Express, Adidas и Puma на «временно оккупированной территории Крыма». Раскрыть детали досудебного соглашения в ведомстве отказались.
Ранее 6 декабря 2017 года украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявило о незаконной деятельности компаний DHL Express, Adidas и Puma в Крыму. Министерство также указало адреса магазинов и представительств этих компаний с целью подтвердить свои обвинения.
Позднее в компании DHL Express пояснили, что при обслуживании своей глобальной почтовой и логистической сети строго придерживаются торгового законодательства. Adidas и Puma пока не прокомментировали эту ситуацию.