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Главные новости Югры
12:41  17 января 2018 1

В Югре поселок закрыли на карантин из-за бешеной собаки

Открытие скейт-городка, осмотр губернатором Алексеем Кокориным объектов программы
Вероятно, собака заразилась бешенством в результате укуса дикого животногоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В городском поселении Кондинское в Югре с 13 января объявили карантин. У одной из местных собак специалисты выявили бешенство.

Из-за обнаружения опасного вируса на территории поселка запрещен ввоз и вывоз животных, а также торговля ими и проведение соответствующих выставок. Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей округа, бешенство у местной собаки было подтверждено специалистами Тюменской областной ветеринарной лаборатории.

Теперь эксперты должны установить, где собака заразилась опасным вирусом. Информации о других случаях заражения ветеринары не получали.

Дарья Корчак
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