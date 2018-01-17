В Югре поселок закрыли на карантин из-за бешеной собаки

Вероятно, собака заразилась бешенством в результате укуса дикого животного
В городском поселении Кондинское в Югре с 13 января объявили карантин. У одной из местных собак специалисты выявили бешенство.
Из-за обнаружения опасного вируса на территории поселка запрещен ввоз и вывоз животных, а также торговля ими и проведение соответствующих выставок. Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей округа, бешенство у местной собаки было подтверждено специалистами Тюменской областной ветеринарной лаборатории.
Теперь эксперты должны установить, где собака заразилась опасным вирусом. Информации о других случаях заражения ветеринары не получали.