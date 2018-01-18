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18 января 2018
17 января 2018
Главные новости Свердловской области
20:16  18 января 2018 0

Президентский вуз на Урале, готовящий чиновников, признан лучшим в России

Конструктивизм. Клипарт. Екатеринбург, РАНХиГС, конструктивизм, улица 8марта66, здание партшколы, урагс, уральский институт управления
Уральский филиал Академии народного хозяйства и госслужбы удостоился высокой наградыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) признан лучшим среди всех филиалов академии. Об этом сообщается на сайте вуза.

«По итогам заседания Совета директоров филиалов РАНХиГС 15 января 2018 года ректор Академии Владимир Александрович Мау наградил директора Уральского института управления — филиала РАНХиГС Александра Александровича Александрова за лучшие результаты по России среди структурных подразделений Президентской академии в связи со значительными успехами филиала в общеакадемических, конкурсных и образовательных мероприятиях», — сообщается на сайте института.

Награду из рук ректора РАНХиГС Владимира Мау (справа) получил директор Уральского института управления Александр Александров (в центре)
Фото: с сайта Уральского филиала РАНХиГС

Отмечается, что особое внимание ректор академии народного хозяйства и госслужбы уделил успехам филиала в подготовке чемпионата мира по управлению, площадкой для проведения которого выбран уральский филиал академии. «Также получению высокой награды способствовало проведение в 2017 году Гайдаровских чтений под руководством ректора РАНХиГС Мау В.А. и руководителей Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, активное сотрудничество Института с органами власти региона, работа с экспертным, научным сообществом», — сообщает пресс-служба президентского вуза.

Кроме того, студенты «Уральской академии госслужбы» (так многие до сих пор по привычке называют этот вуз) в 2017 году были среди лучших в конкурсе социальных бизнес-проектов RAISE-2017, проектах «Business Battle» и «Битва менеджеров», а студенческий театр «Жест» взял «Гран-при» на Всероссийском фестивале РАНХиГС «Театральная матрица 2017».

Ранее «URA.RU» рассказывало о том, как год назад вуз отмечал юбилей — 25-летие.

Андрей Гусельников
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