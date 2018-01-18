Уральский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) признан лучшим среди всех филиалов академии. Об этом сообщается на сайте вуза.
«По итогам заседания Совета директоров филиалов РАНХиГС 15 января 2018 года ректор Академии Владимир Александрович Мау наградил директора Уральского института управления — филиала РАНХиГС Александра Александровича Александрова за лучшие результаты по России среди структурных подразделений Президентской академии в связи со значительными успехами филиала в общеакадемических, конкурсных и образовательных мероприятиях», — сообщается на сайте института.
Отмечается, что особое внимание ректор академии народного хозяйства и госслужбы уделил успехам филиала в подготовке чемпионата мира по управлению, площадкой для проведения которого выбран уральский филиал академии. «Также получению высокой награды способствовало проведение в 2017 году Гайдаровских чтений под руководством ректора РАНХиГС Мау В.А. и руководителей Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, активное сотрудничество Института с органами власти региона, работа с экспертным, научным сообществом», — сообщает пресс-служба президентского вуза.
Кроме того, студенты «Уральской академии госслужбы» (так многие до сих пор по привычке называют этот вуз) в 2017 году были среди лучших в конкурсе социальных бизнес-проектов RAISE-2017, проектах «Business Battle» и «Битва менеджеров», а студенческий театр «Жест» взял «Гран-при» на Всероссийском фестивале РАНХиГС «Театральная матрица 2017».
Ранее «URA.RU» рассказывало о том, как год назад вуз отмечал юбилей — 25-летие.