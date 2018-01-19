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19 января 2018
18 января 2018
12:42  19 января 2018 1

Екатеринбургский бизнесмен тайно опутывает город сетью золотых туалетов. «Как такую красоту портить можно?» ФОТО

Обычный туалет в школе на ВторчерметеФото: URA.RU

Читатели «URA.RU» прислали снимки очередного роскошного туалета с позолотой на стенах. Располагается он в екатеринбургской школе на Вторчермете. Отремонтированная в стиле кич комната сильно напоминает обнаруженную накануне уборную возле кабинетов проректоров в УрГЭУ.

«Это подарок наших выпускников. Уже два выпуска детей прошло с того времени, как сделан ремонт. Пользуются им и учителя, и школьники. Дети относятся к ремонту бережно — как такую красоту портить можно?» — рассказал «URA.RU» директор школы Марина Полякова. Автором необычного подарка, как и в истории с уборной в УрГЭУ, стал директор «Сима-лэнда» Денис Вешкурцев.

«Я уже говорил, что мы стараемся улучшить жизнь екатеринбуржцев. Профессор Преображенский настаивал на том, что разруха у нас головах, а не в клозетах. Как видите, разрухи в клозетах уже, и правда, нет — ее нет в вузах и школах, а к этому добавились улучшения аудиторий, коммуникаций и всего остального. Изменить разруху в головах — это уже задача людей. Если люди нас поддерживают, хотят улучшений, то и мотивации для хороших добрых изменений будет больше. Но пока другие улучшения никого не интересуют и у меня опускаются руки», — рассказал бизнесмен «URA.RU».

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Отделка уборной радует глаз Фото: URA.RU

В УрГЭУ шикарная уборная исключительно для преподавателей появилась после ремонта в конце 2017 года. Экстравагантный ремонт университета туалета стал громким информационным поводом даже для федеральных телеканалов.

Данил Бардин
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