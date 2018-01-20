{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как 23-летний парень стал визави министров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 января 2018
12:35  20 января 2018 0

Самолет с телом Шаинского вылетел в Россию

В 2005 году Шаинский получил государственную награду из рук президентаФОТО: Wikimedia Commons

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находится тело Владимира Шаинского, вылетел из Лос-Анджелеса. Сегодня днем он прибудет в московский аэропорт Шереметьево.

Тем же рейсом в столицу прилетит и вдова Шаинского, пишет ТАСС. Проститься с композитором, как ожидается, придут оба его сына, другие родственники, друзья и близкие, поклонники его таланта и творчества.

Шаинский умер 25 декабря в возрасте 92-х лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Церемония прощания и гражданская панихида состоятся 22 января в Московском доме композиторов, напоминает телеканал 360. Похороны композитора пройдут в тот же день на Троекуровском кладбище.

Шаинский — автор десятков мелодий для художественных фильмов и мультфильмов. Его композиции можно услышать в «Анискине и Фантомасе», «Школьном вальсе», мультфильмах «Чебурашка», «Крошка Енот» и др. Последние годы жизни композитор провел США.

Феликс Сорокин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров