Самолет с телом Шаинского вылетел в Россию

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находится тело Владимира Шаинского, вылетел из Лос-Анджелеса. Сегодня днем он прибудет в московский аэропорт Шереметьево.
Тем же рейсом в столицу прилетит и вдова Шаинского, пишет ТАСС. Проститься с композитором, как ожидается, придут оба его сына, другие родственники, друзья и близкие, поклонники его таланта и творчества.
Шаинский умер 25 декабря в возрасте 92-х лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Церемония прощания и гражданская панихида состоятся 22 января в Московском доме композиторов, напоминает телеканал 360. Похороны композитора пройдут в тот же день на Троекуровском кладбище.
Шаинский — автор десятков мелодий для художественных фильмов и мультфильмов. Его композиции можно услышать в «Анискине и Фантомасе», «Школьном вальсе», мультфильмах «Чебурашка», «Крошка Енот» и др. Последние годы жизни композитор провел США.