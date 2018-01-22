{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,63
Динамика за 2 недели
Евро 69,27
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 января 2018
21 января 2018
20 января 2018
19 января 2018
13:22  22 января 2018 0

Под окнами правительства Югры пройдет масштабная акция протеста. Решить проблему под силу только Комаровой

Клипарт. город Екатеринбург, кирпич, долгострой, обманутые дольщики, недвижимость, стройка
В Югре сотни человек остались без работы и денег из-за чиновниковФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ханты-Мансийске на площади Свободы рядом с Домом правительства Югры пройдет пикет, организованный строителями из Советского района. Об этом «URA.RU» рассказали сами застройщики.

Предприниматели направили в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой письмо (копия есть в распоряжении «URA.RU»), где рассказали о причинах своего бедственного положения. По словам застройщиков, власти Советского района, который считается депрессивной территорией Югры, по примеру окружной структуры учредили фонд поддержки строительной отрасли «Жилище». Эта организация выступала в роли главного застройщика жилья по региональным и федеральным программам, а на подряде у фонда были заняты местные строительные компании. Именно деньги фонда помогали хоть как-то развивать жилищное строительство на западе региона.

С начала 2016 года финансирование фонда остановилось. По данным строителей, дыра в бюджете фонда «Жилище» составила около 600 млн рублей. Все активы организации были переданы в департамент муниципальной собственности района, а сама деятельность фонда остановлена. «Жилище» задолжало строителям 200 млн рублей, но взыскать их нет возможности.

Статья по теме
Фонд чиновников разорил строительную отрасль в ХМАО

Строители также распространяют официальное заявление, в котором уверяют, что их практически вынуждают выходить на акции протеста. «Строители Советского района, которые вкладывали собственные и кредитные средства в строительство многоквартирных домов, вынуждены закрывать свои предприятия. Многие организации, выполняющие функции генподрядчика на строительных объектах Фонда „Жилище“, оказались на грани банкротства, предприятия, работающие на субподрядных работах, находятся в таком же плачевном положении. В итоге на некоторых предприятиях образовалась задолженность по заработной плате, которую бывшие работники не могут получить в течении года. Денежные средства, выделенные правительством округа на развитие жилищных программ, до подрядчиков не дошли», — говорится в заявлении застройщиков.

Под письмами подписались 19 крупнейших строительных компаний Советского района. Они и выйдут на пикет 25 января. Ранее «URA.RU» сообщало, что, из-за финансовых проблем фонда «Жилище» Советского района, на западе ХМАО складывается катастрофическая ситуация в строительной отрасли — возведение практически всех объектов заморожено. На момент публикации выяснить позицию руководства муниципалитета не удалось — глава Советского района Игорь Набатов не ответил на звонки корреспондента агентства. Напомним, с проблемами столкнулся и окружной фонд «Жилище», задолжавший сотни миллионов рублей не только подрядчикам, но и дольщикам.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров