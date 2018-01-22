13:22 22 января 2018 0

В Югре сотни человек остались без работы и денег из-за чиновников Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ханты-Мансийске на площади Свободы рядом с Домом правительства Югры пройдет пикет, организованный строителями из Советского района. Об этом «URA.RU» рассказали сами застройщики.

Предприниматели направили в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой письмо (копия есть в распоряжении «URA.RU»), где рассказали о причинах своего бедственного положения. По словам застройщиков, власти Советского района, который считается депрессивной территорией Югры, по примеру окружной структуры учредили фонд поддержки строительной отрасли «Жилище». Эта организация выступала в роли главного застройщика жилья по региональным и федеральным программам, а на подряде у фонда были заняты местные строительные компании. Именно деньги фонда помогали хоть как-то развивать жилищное строительство на западе региона.

С начала 2016 года финансирование фонда остановилось. По данным строителей, дыра в бюджете фонда «Жилище» составила около 600 млн рублей. Все активы организации были переданы в департамент муниципальной собственности района, а сама деятельность фонда остановлена. «Жилище» задолжало строителям 200 млн рублей, но взыскать их нет возможности.

Строители также распространяют официальное заявление, в котором уверяют, что их практически вынуждают выходить на акции протеста. «Строители Советского района, которые вкладывали собственные и кредитные средства в строительство многоквартирных домов, вынуждены закрывать свои предприятия. Многие организации, выполняющие функции генподрядчика на строительных объектах Фонда „Жилище“, оказались на грани банкротства, предприятия, работающие на субподрядных работах, находятся в таком же плачевном положении. В итоге на некоторых предприятиях образовалась задолженность по заработной плате, которую бывшие работники не могут получить в течении года. Денежные средства, выделенные правительством округа на развитие жилищных программ, до подрядчиков не дошли», — говорится в заявлении застройщиков.

Под письмами подписались 19 крупнейших строительных компаний Советского района. Они и выйдут на пикет 25 января. Ранее «URA.RU» сообщало, что, из-за финансовых проблем фонда «Жилище» Советского района, на западе ХМАО складывается катастрофическая ситуация в строительной отрасли — возведение практически всех объектов заморожено. На момент публикации выяснить позицию руководства муниципалитета не удалось — глава Советского района Игорь Набатов не ответил на звонки корреспондента агентства. Напомним, с проблемами столкнулся и окружной фонд «Жилище», задолжавший сотни миллионов рублей не только подрядчикам, но и дольщикам.