Синоптики рассказали, когда морозы покинут Средний Урал

К четвергу на Среднем Урале потеплеет до минус 15 градусов
Морозная погода на Среднем Урале будет постепенно сдавать свои позиции. Потепление в регионе начнется со вторника.
По данным специалистов Уралгидромета, 23 января в Екатеринбурге температура воздуха составит минус 19-21 градус, 24 января горожанам стоит рассчитывать на минус 18-20 градусов, а 25 января потеплеет до 15-17 градусов ниже нуля.
Тем временем жители Ямала в 50-градусный мороз катаются на велосипедах и публикуют в соцсетях «обмороженные» селфи, а местные спасатели перешли на усиленный режим работы.