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Главные новости Свердловской области
19:27  22 января 2018 0

Синоптики рассказали, когда морозы покинут Средний Урал

Морозы в городе. Сургут, зима, морозы, холод
К четвергу на Среднем Урале потеплеет до минус 15 градусовФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Урал и Сибирь во власти морозов
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Морозная погода на Среднем Урале будет постепенно сдавать свои позиции. Потепление в регионе начнется со вторника.

По данным специалистов Уралгидромета, 23 января в Екатеринбурге температура воздуха составит минус 19-21 градус, 24 января горожанам стоит рассчитывать на минус 18-20 градусов, а 25 января потеплеет до 15-17 градусов ниже нуля.

Тем временем жители Ямала в 50-градусный мороз катаются на велосипедах и публикуют в соцсетях «обмороженные» селфи, а местные спасатели перешли на усиленный режим работы.

Софья Стеклова
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