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24 января 2018
23 января 2018
01:25  24 января 2018 0

Apple назвала дату начала продаж «умной» колонки HomePod

HomePod будет выполнять различные запросы пользователяФОТО: Flickr, Martin Hajek

В начале февраля американская компания Apple начнет продажу в США «умного» динамика HomePod с функциями домашнего помощника.

Стоимость HomePod составит в США 349 долларов. Новинка от Apple принадлежит к разновидности так называемых «умных» колонок, которые подключаются к интернету, реагируют на голос и выполняют различные запросы пользователя — от включения бытовой техники до проигрывания музыки. HomePod будет тесно интегрирован с голосовым помощником Siri и сервисами Apple, а также составит конкуренцию аналогичным продуктам от Google и Amazon.

Отмечается, что устройство начнет поступать в магазины с 9 февраля в США, Соединенном Королевстве и Австралии. Ранее в компании заявляли, что «умная» колонка появится на рынке в декабре 2017 года. В Apple также рассказали, что «HomePod поступит во Францию и германию этой весной», о других странах пока ничего неизвестно, передает ТАСС.

Александр Черноскутов
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