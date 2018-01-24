Apple назвала дату начала продаж «умной» колонки HomePod

01:25 24 января 2018 0

HomePod будет выполнять различные запросы пользователя ФОТО: Flickr, Martin Hajek

В начале февраля американская компания Apple начнет продажу в США «умного» динамика HomePod с функциями домашнего помощника.

Стоимость HomePod составит в США 349 долларов. Новинка от Apple принадлежит к разновидности так называемых «умных» колонок, которые подключаются к интернету, реагируют на голос и выполняют различные запросы пользователя — от включения бытовой техники до проигрывания музыки. HomePod будет тесно интегрирован с голосовым помощником Siri и сервисами Apple, а также составит конкуренцию аналогичным продуктам от Google и Amazon.

Отмечается, что устройство начнет поступать в магазины с 9 февраля в США, Соединенном Королевстве и Австралии. Ранее в компании заявляли, что «умная» колонка появится на рынке в декабре 2017 года. В Apple также рассказали, что «HomePod поступит во Францию и германию этой весной», о других странах пока ничего неизвестно, передает ТАСС.