Следователи ХМАО возбудили уголовное дело в отношении таксиста, которого обвиняют в изнасиловании пассажирки. Злоумышленник был задержан сотрудниками Росгвардии вскоре после произошедшего.
Как сообщили в СУ СК России по ХМАО-Югре, в январе вечером жительница Ханты-Мансийска возвращалась домой с работы и вызвала такси через приложение «Автолига». На вызов приехал 26-летний таксист, который в пути заблокировал двери автомобиля, направился в безлюдное место и там совершил насильственные действия в отношении пассажирки, которая не смогла оказать ему сопротивление. Сейчас обвиняемый находится под стражей, устанавливаются все обстоятельства преступления.
Ранее «URA.RU» сообщало о другом случае преступных действий таксиста — в Москве представитель этой профессии расстрелял пассажира, которого стошнило в салоне. А в Челябинске пострадавшим стал сам таксист, которому недовольный пассажир выстрелил в лицо.