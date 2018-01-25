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25 января 2018
24 января 2018
18:35  25 января 2018 3

Таксист из ХМАО изнасиловал пассажира, заказавшего машину через смартфон

Клипарт. Административные здания. Москва, такси, ночной город
Таксиста обвиняют в изнасиловании пассажиркиФото: Антон Белицкий © URA.RU

Следователи ХМАО возбудили уголовное дело в отношении таксиста, которого обвиняют в изнасиловании пассажирки. Злоумышленник был задержан сотрудниками Росгвардии вскоре после произошедшего.

Как сообщили в СУ СК России по ХМАО-Югре, в январе вечером жительница Ханты-Мансийска возвращалась домой с работы и вызвала такси через приложение «Автолига». На вызов приехал 26-летний таксист, который в пути заблокировал двери автомобиля, направился в безлюдное место и там совершил насильственные действия в отношении пассажирки, которая не смогла оказать ему сопротивление. Сейчас обвиняемый находится под стражей, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее «URA.RU» сообщало о другом случае преступных действий таксиста — в Москве представитель этой профессии расстрелял пассажира, которого стошнило в салоне. А в Челябинске пострадавшим стал сам таксист, которому недовольный пассажир выстрелил в лицо.

Софья Стеклова
© Служба новостей «URA.RU»
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