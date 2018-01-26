В крупном бюджетном учреждении ХМАО кадровые перестановки, генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Внуков покидает свой пост. Об этом утром 26 января «URA.RU» сообщил источник в организации.
По словам собеседника, причиной увольнения Сергея Внукова является его собственное решение, о котором уже осведомлена губернатор ХМАО Наталья Комарова. Также собеседник добавил, что официально об уходе главы Фонда развития Югры объявят 28 января.
Сам Сергей Внуков в ходе телефонного разговора с журналистом агентства сообщил, что ему неудобно говорить, и попросил перезвонить позже. В пресс-службе организации на звонки журналиста не ответили.
В департаменте общественных и внешних связей Югры подтвердили информацию источника, сообщив, что на 29 января назначен наблюдательный совет Фонда развития, где будет рассмотрено заявление Сергея Внукова об уходе по собственному желанию.
«Исполняющим обязанности генерального директора фонда развития предлагается назначить Романа Генкеля, являющегося заместителем гендиректора по развитию и управлению проектами», — говорится в сообщении департамента.
Стоит отметить, что ранее организация называлась Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства, однако решением югорского правительства в 2013 году была переименована в Фонд развития Югры. Основными направлениями деятельности организации являются: развитие института государственно-частного партнерства, поддержка и развитие инвестиций в ХМАО, а также поддержка и развитие промышленности.
Как уже сообщало агентство, ранее прокуратура ХМАО-Югры направила в адрес Натальи Комаровой ряд представлений о нарушении закона. Силовики нашли нарушения в работе департамента экономического развития Югры и директора Фонда развития Югры Сергея Внукова. Отчетная документация Фонда поддержки предпринимательства также вызвала ряд вопросов у надзорных органов.