Московский МФЦ опроверг увольнение сотрудника, принявшего документы у однополой пары

07:06 27 января 2018 1

Павел Стоцко считает, что штамп в его паспорте появился на законных основаниях Фото: Павел Стоцко, личная страница в сети Facebook

В Многофункциональном центре (МФЦ) города Москвы опровергли распространенную в пятницу, 26 января, информацию об увольнении сотрудников, имевших отношение к приему документов у мужчин, зарегистрировавших однополый брак за рубежом. Как отметили представители МФЦ, сотрудники центров госуслуг не имеют никакого отношения к вопросам регистрации браков и проставлению отметок в подаваемые документы.

«Сотрудники центров госуслуг города Москвы не имеют полномочий по признанию браков действительными путем проставления штампов, — сообщили журналистам „URA.RU“ в пресс-службе. — Данная процедура входит в полномочия сотрудников МВД. Таким образом, в выступлении представителя МВД речь не может идти о сотруднике центра госуслуг»

Напомним, ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что «проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудница, допустившая нарушения законодательства Российской Федерации, и ее непосредственный руководитель будут уволены». Коме того, паспорта, в которых появились штампы о регистрации брака, по словам Волк, признаны недействительными.

Между тем, никаких документов или уведомлений об аннулировании паспортов, не получали и сами новобрачные. Как передает «Коммерсант FM» со ссылкой на одного из двух супругов, Павла Стоцко, вызывает возмущение заявление об увольнении сотрудников, которые исполняли свои обязанности и действовали в рамках закона.

«Мы убеждены в том, что без решения суда вносить в списки аннулированных паспортов действующие паспорта Российской Федерации нельзя, запрещено, — заявил Павел Стоцко. — И мы будем настаивать на том, что все отметки, которые были внесены в наш паспорт, были внесены в соответствии с действующим законодательством». Стоцко также заявил в соцсетях, что сотрудники МВД незадолго до заявления Волк приходили по месту его регистрации «чтобы изъять паспорта», однако вынуждены были уйти ни с чем: «Так как паспорта им изъять не удалось, вечером они заявили, что наши паспорта аннулированы»

Напомним, россияне Евгений Войцеховский и Павел Стоцко подали в МФЦ документы о том, что их брак был официально зарегистрирован в Копенгагене 4 января этого года. Как ранее писало «URA.RU», на основании представленных документов и нотариально заверенных переводов на русский язык на странице «Семейное положение» у обоих появился штамп «Состоит в браке».