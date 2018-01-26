Сотрудница МФЦ уволена за «регистрацию» однополого брака

21:01 26 января 2018 1

В МВД РФ произошедшее назвали ошибкой Фото: Benson Kua/Flickr

Сотрудница Многофункционального центра и ее непосредственный руководитель были уволены после проставления штампов о регистрации брака в паспортах двоих мужчин. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта граждан Российской Федерации проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудница, допустившая нарушения законодательства Российской Федерации, и ее непосредственный руководитель будут уволены», — сообщила Волк. Паспорта мужчин, которым удалось «зарегистрировать» брак, теперь недействительны.

Ранее на официальном сайте Многофункционального центра предоставления государственных услуг (МФЦ) появилось опровержение сообщения о признании в стране однополого брака между двумя россиянами, поженившимися за границей, сообщает Nation News. Как ранее писало «URA.RU», россияне Евгений Войцеховский и Павел Стоцко подали в МФЦ документы о том, что их брак был официально зарегистрирован в Копенгагене 4 января этого года. На основании представленных документов и нотариально заверенных переводов на русский язык на странице «Семейное положение» у обоих появился штамп «Состоит в браке».