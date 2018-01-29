Принцесса ждет своего рыцаря из Перми
В Кунгуре на старой водонапорной башне появился необычный рисунок. В окне виднеется принцесса Фиона, задумчиво смотрящая вдаль.
Пользователи соцсетей уже оценили необычную задумку художников. «Принцесса, ждущая своего рыцаря из Перми. Замечено в Кунгуре», «Фиона ждет своего Шрека», «Внизу под башней белый конь уже прискакал, а принц пока задерживается», «Она же Тролль!», «Шрек ее спасет», — шутят жители города.
«Фиону» уже оценили туристы, которые посещают Кунгур, пишет портал «Текст_новости Перми». «Посмотрите на верхнее окошко. По-моему, отличная идея и с фантазией у жителей все нормально», — делятся впечатлениями гости города.