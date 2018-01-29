Челябинские пожарные спасли целый дом от отравления угарным газом

В Копейске сотрудники МЧС эвакуировали жителей дома, которые едва не отравились угарным газом. Изначально уральцы попросили пожарных помочь взломать дверь к соседям, из квартиры которых доносился плач ребенка, который встревожил людей, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
На месте пожарные приняли решение вскрыть дверь. В квартире были обнаружены две женщины, потерявшие сознание, и два ребенка. Всем им была оказана медицинская помощь. Во время спасательной операции специалисты обратили внимание на то, что соседи тоже жаловались на недомогание. Весь дом был эвакуирован и проветрен.
Позже специалисты газовой службы обнаружили что вентиляционный канал дома был забит строительным мусором. Из-за этого в квартирах скапливался угарный газ, который и стал причиной отравления.