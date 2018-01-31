В Перми 18-летняя мать скончалась после родов

В пермской медико-санитарной части №9 во время родов скончалась 18-летняя женщина. Об этом сообщает портал properm.ru, информацию подтвердили в краевом министерстве здравоохранения.
Девушка умерла 26 января. По предварительной информации, причиной смерти стала эмболия околоплодными водами. Как правило, при таком процессе околоплодные воды попадают в кровоток женщины и приводят к развитию анафилактического шока и смерти. Известно, что врачам удалось принять ребенка.
В медсанчасть №9 молодая женщина с доношенной беременностью поступила из ГКБ №21. Ранее у роженицы была диагностирована бронхиальная астма. Разбор причин случившегося в медицинском учреждении пройдет в пятницу, 2 февраля.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Югре многодетная мать скончалась после ошибки врачей. Уголовное дело по данному инциденту возбудили только спустя два года. Мама погибшей считает, что медикам удастся избежать наказания. Из-за еще одного попустительства работников больницы в Новгородской области погиб младенец. По информации Nation News, роженице было необходимо кесарево сечение, однако врачи не оказали ей надлежащую помощь.