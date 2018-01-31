{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,18
Динамика за 2 недели
Евро 69,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 февраля 2018
31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Пермского края
20:27  31 января 2018 0

В Перми 18-летняя мать скончалась после родов

Неработающий роддом в Заречном, построенный в 2011 году
Выяснять причины смерти в МСЧ №9 будут 2 февраля (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пермской медико-санитарной части №9 во время родов скончалась 18-летняя женщина. Об этом сообщает портал properm.ru, информацию подтвердили в краевом министерстве здравоохранения.

Девушка умерла 26 января. По предварительной информации, причиной смерти стала эмболия околоплодными водами. Как правило, при таком процессе околоплодные воды попадают в кровоток женщины и приводят к развитию анафилактического шока и смерти. Известно, что врачам удалось принять ребенка.

В медсанчасть №9 молодая женщина с доношенной беременностью поступила из ГКБ №21. Ранее у роженицы была диагностирована бронхиальная астма. Разбор причин случившегося в медицинском учреждении пройдет в пятницу, 2 февраля.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Югре многодетная мать скончалась после ошибки врачей. Уголовное дело по данному инциденту возбудили только спустя два года. Мама погибшей считает, что медикам удастся избежать наказания. Из-за еще одного попустительства работников больницы в Новгородской области погиб младенец. По информации Nation News, роженице было необходимо кесарево сечение, однако врачи не оказали ей надлежащую помощь.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров