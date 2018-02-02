{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
10:37  02 февраля 2018 7

«URA.RU» подтолкнуло мэрию Екатеринбурга к решению проблемы с записью детей в первый класс

Прессуха Сибирцевой по приему детей в первый класс, сибирцева екатерина
Екатерина Сибирцева пообещала задуматься над усовершенствованием системы онлайн-записи детей в школыФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал с записью школьников в первые классы в Екатеринбурге
все новости сюжета

Глава управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева пообещала подумать над доработкой функционала портала госуслуг, чтобы серьезно облегчить жизнь родителям будущих первоклассников в следующем году.

Несмотря на наличие онлайн-записи в первые классы, сотни родителей ежегодно проводят ночь у стен школ. Дело в том, что количество мест в элитных учебных заведениях меньше, чем желающих туда попасть. Так, в 35-ю гимназии в 2018 году приняли 125 детей. Места достались тем, кто быстрее подал заявку на сайте госуслуг. Однако родители не знают, какое место в очереди они заняли по итогам подачи анкет — такой функции на портале нет. Из-за этого мамы и папы будущих первоклассников дежурят ночью у школ. При подаче оригиналов документов в школу родителям говорят их номер в очереди. Если не повезло и ребенок не попал в число счастливчиков, родители оперативно бегут в другую школу, чтобы попасть туда.

Глава управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева в беседе с корреспондентом «URA.RU» отметила, что называть номер очереди родителям после обработки анкет нецелесообразно. Очередь может сдвинуться из-за льготников (например, детей военных), которых школы обязаны принять по закону. Однако представитель мэрии признала наличие проблемы и пообещала подумать над созданием онлайн-очереди на портале госуслуг, чтобы родители могли оперативно понимать, есть ли у их ребенка шанс учиться в желаемой школе.

Запись детей в первые классы стартовала по всей стране в 00:00 часов, с 31 января на 1 февраля. «URA.RU» вело ночную трансляцию события.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров