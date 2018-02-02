10:37 02 февраля 2018 7

Екатерина Сибирцева пообещала задуматься над усовершенствованием системы онлайн-записи детей в школы Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Глава управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева пообещала подумать над доработкой функционала портала госуслуг, чтобы серьезно облегчить жизнь родителям будущих первоклассников в следующем году.

Несмотря на наличие онлайн-записи в первые классы, сотни родителей ежегодно проводят ночь у стен школ. Дело в том, что количество мест в элитных учебных заведениях меньше, чем желающих туда попасть. Так, в 35-ю гимназии в 2018 году приняли 125 детей. Места достались тем, кто быстрее подал заявку на сайте госуслуг. Однако родители не знают, какое место в очереди они заняли по итогам подачи анкет — такой функции на портале нет. Из-за этого мамы и папы будущих первоклассников дежурят ночью у школ. При подаче оригиналов документов в школу родителям говорят их номер в очереди. Если не повезло и ребенок не попал в число счастливчиков, родители оперативно бегут в другую школу, чтобы попасть туда.

Глава управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева в беседе с корреспондентом «URA.RU» отметила, что называть номер очереди родителям после обработки анкет нецелесообразно. Очередь может сдвинуться из-за льготников (например, детей военных), которых школы обязаны принять по закону. Однако представитель мэрии признала наличие проблемы и пообещала подумать над созданием онлайн-очереди на портале госуслуг, чтобы родители могли оперативно понимать, есть ли у их ребенка шанс учиться в желаемой школе.

Запись детей в первые классы стартовала по всей стране в 00:00 часов, с 31 января на 1 февраля. «URA.RU» вело ночную трансляцию события.