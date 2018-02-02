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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Курганской области
17:23  02 февраля 2018 0

В Кургане фигурант громкого дела о похищениях и издевательствах над людьми освобожден из СИЗО

СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г, сизо, автозак
Расследование дела сотрудников реабилитационного центра «Ирис» продолжаетсяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Фигурант громкого уголовного дела о незаконном лишении свободы лиц, страдающих алкогольно-наркотической зависимостью, в реабилитационном центре «Ирис» Константин Анципов освобожден из СИЗО. Коллегия Курганского областного суда удовлетворила его апелляцию и отказала следствию в продлении срока его содержания под стражей, сообщила «URA.RU» помощник суда Елена Штенке.

Анципов был заключен под стражу в апреле 2017 года. В числе задержанных также были учредители центра «Ирис» (Юргамышский район) Павел Торохтий и Дмитрий Юшков, которых позже выпустили под домашний арест. Еще двое обвиняемых по делу находятся под стражей, в том числе один из них осужден за другое преступление и отбывает наказание.

Расследование уголовного дела продолжается. Количество потерпевших по делу увеличилось до 40 человек. «Проводятся следственные действия, направленные на установление иных лиц, пострадавших от преступных посягательств», — отметили в пресс-службе СКР.

По версии следствия, в 2016—2017 годах сотрудники реабилитационного центра «Ирис» незаконно лишили свободы прибывших на «лечение» на коммерческой основе людей и удерживали их в коттедже в Юргамышском районе. При этом за непослушание к реабилитантам применяли различные незаконные методы физического и морального воздействия. Бывшие подопечные центра на правах анонимности рассказали о конфликте учредителей и переделе бизнеса. В коттедже сейчас располагается другой реабилитационный центр — «Решение», в котором работает сын Юрия Гальцева Михаил.

Анна Бояркина
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